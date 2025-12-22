عائلات سورية في لبنان تنتظر الضوء الأخضر من بلد أوروبي

علم " " أن أكثر من 10 عائلات تنتظر الضوء الأخضر للحصول على توطين في " "، وذلك بعد أن وافقت في أيرلندا على سفر حوالى 375 لاجئا من .



وحسب المعلومات فإنّه مضى على الموافقة أكثر من سنتين، ولم يتم تحريك هذا الملف، على الرغم من سفر البعض منهم العام الماضي.



واليوم، بعد الزيارة رئيس الوزراء الأيرلندي ميخائيل مارتن، الى ،وعلى الرغم من عدم اللقاء مباشرة مع العائلات، إلا أنّ معلومات "لبنان24" أكّدت أنّ الملف قد يتحرك مجددًا، ما سيسمح للمئات من السوريين بالسفر، والاستقرار في أيرلندا.

وينتظر السوريون القرار الرسمي الذي يتطلعون من خلاله بالسماح لهم بالسفر، علمًا أنّ معظمهم لم يحبذوا العودة إلى سوريا بسبب الأوضاع الراهنة.

Advertisement