تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون يرفض تصرُّف وزير بتعطيل المراسيم

Lebanon 24
22-12-2025 | 22:38
A-
A+
Doc-P-1458723-639020652067205229.jpg
Doc-P-1458723-639020652067205229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدت لافتة اشارة رئيس الجمهورية جوزيف عون في جلسة مجلس الوزراء بشأن تسهيل الوزير عمل المرافق العامة وليس تعطيله مسهباً في شرح مهمة الوزير وفق اتفاق الطائف، مشددا على أنه لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب أن تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم.
وفيما اعتبرت صحيفة" اللواء" ان رئيس الجمهورية كأنه يوجه رسالة الى احد الوزراء"، نقلت" نداء الوطن" عن مصادر مطلعة أن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي لم يحضر الجلسة بسبب إصابته بزكام حاد، وهو ليس المقصود بالإشارة إلى تعطيل المراسيم، مؤكدة أن لا مراسيم عالقة في الخارجية. واعتبرت أن الزج باسمه في هذا السياق يهدف إلى النيل من مواقفه السيادية، من قبل من وصفتهم بـ "المصطادين في الماء العكر"، مشدّدة على أن الوزير رجّي على تناغم تامّ مع الرئيسين عون وسلام.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نظام التقاعد رهن المراسيم التطبيقية
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بري في انتظار مشروع الحكومة ولا مراسيم تنفيذيّة لبعض مواد قانون الإنتخاب النافذ
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه دلالات توقيع عون على مرسوم مشروع قانون الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا أريد لقضية إبستين أن تصرف الانتباه عن إنجازاتنا
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

اتفاق الطائف

جوزيف عون

الجمهوري

جمهورية

الرئيسي

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:58 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:57 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2025-12-23
Lebanon24
01:00 | 2025-12-23
Lebanon24
00:58 | 2025-12-23
Lebanon24
00:57 | 2025-12-23
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23
Lebanon24
23:50 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24