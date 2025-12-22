عون يرفض تصرُّف وزير بتعطيل المراسيم

بدت لافتة اشارة رئيس الجمهورية في جلسة بشأن تسهيل الوزير عمل المرافق العامة وليس تعطيله مسهباً في شرح مهمة الوزير وفق ، مشددا على أنه لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب أن تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم.وفيما اعتبرت صحيفة" اللواء" ان رئيس الجمهورية كأنه يوجه رسالة الى احد الوزراء"، نقلت" نداء الوطن" عن مصادر مطلعة أن والمغتربين يوسف رجّي لم يحضر الجلسة بسبب إصابته بزكام حاد، وهو ليس المقصود بالإشارة إلى تعطيل المراسيم، مؤكدة أن لا مراسيم عالقة في الخارجية. واعتبرت أن الزج باسمه في هذا السياق يهدف إلى النيل من مواقفه السيادية، من قبل من وصفتهم بـ "المصطادين في الماء "، مشدّدة على أن الوزير رجّي على تناغم تامّ مع الرئيسين عون وسلام.