Najib Mikati
لبنان

وزارة الزراعة تواصل حملة تحصين الأبقار ضد داء الحمى القلاعية.. اليكم حصيلة اليوم الثالث

Lebanon 24
23-12-2025 | 00:58
في إطار الخطة الوطنية التي تنفّذها وزارة الزراعة لمكافحة داء الحمى القلاعية والحد من انتشاره، واصلت فرق دائرة الثروة الحيوانيةفي مختلف المصالح الإقليمية أعمال التحصين الميداني، مسجّلةً تقدّماً ملموساً في اليوم الثالث من الحملة بتاريخ 22 كانون الأول 2025.

في البقاع، قامت فرق دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة البقاع بزيارة 71 مزرعة أبقار، حيث جرى تحصين 1611 رأس بقر. وبذلك، بلغ المجموع التراكمي حتى تاريخه في البقاع تحصين 4062 رأس بقر موزّعة على 229 مزرعة.

أما في بعلبكالهرمل، فقد نفّذت فرق دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل جولات ميدانية شملت 116 مزرعة أبقار، جرى خلالها تحصين 1646 رأس بقر، ليرتفع المجموع العام في المنطقة إلى 3605 رؤوس بقر محصّنة في 216 مزرعة.

وفي محافظة عكار، قام فريق دائرة الثروة الحيوانية بزيارة 4 مزارع، حيث تم تحصين 31 رأس بقر، فيما شملت الحملة في الجنوب زيارة مزرعتين جرى خلالهما تحصين 21 رأس بقر.

وبذلك، بلغ المجموع العام التراكمي لحملة التحصين حتى اليوم الثالث:

• 451 مزرعة أبقار
• 7719 رأس بقر محصّنة
وتؤكّد وزارة الزراعة أنّ هذه الحملة تُنفَّذ وفق أعلى المعايير الصحية والبيطرية المعتمدة، وبالتنسيق الكامل بين الفرق الميدانية والمصالح الإقليمية، داعيةً مربي الأبقار إلى التعاون الكامل مع الفرق المختصة والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، حفاظاً على سلامة الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في لبنان.
