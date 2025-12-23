تحالفات "الثنائي" في زحلة

يواصل " " حراكه السياسي في ، حيث عُقدت في الفترة الأخيرة سلسلة لقاءات واتصالات مع عدد من القوى والجهات الفاعلة في المدينة.

وبحسب المعلومات شملت الاتصالات "حزب الطاشناق"، إضافة إلى شخصيات المستقلة ذات حيثية سياسية وشعبية.

وتركّز على التحالفات السياسية والانتخابية، وسبل تنسيق المواقف بما يحفظ التوازنات القائمة في زحلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي "الثنائي" إلى توسيع دائرة التفاهمات وبناء أرضية مشتركة مع مختلف الأطراف.



Advertisement