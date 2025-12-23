تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
لبنان
تحالفات "الثنائي" في زحلة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
23-12-2025
|
02:15
يواصل "
الثنائي
الشيعي
" حراكه السياسي في
زحلة
، حيث عُقدت في الفترة الأخيرة سلسلة لقاءات واتصالات مع عدد من القوى والجهات الفاعلة في المدينة.
وبحسب المعلومات شملت الاتصالات "حزب الطاشناق"، إضافة إلى شخصيات المستقلة ذات حيثية سياسية وشعبية.
وتركّز
النقاش
على التحالفات السياسية والانتخابية، وسبل تنسيق المواقف بما يحفظ التوازنات القائمة في زحلة.
وتأتي هذه التحركات في إطار سعي "الثنائي" إلى توسيع دائرة التفاهمات وبناء أرضية مشتركة مع مختلف الأطراف.
المصدر:
لبنان 24
تابع
