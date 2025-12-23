عيسى يجول على المسؤولين.. كلام واضح عن عون والجيش

شكلت الزيارات التي يقوم بها السفير ميشال الى عدد من المسؤولين اللبنانيين محط اهتمام كبير، خصوصاً في ضوء ما يحكى عنه من ان عيسى سيتولى متابعة الملف اللبناني بدلاً من الموفدة الاميركية .

وفي هذا الاطار، نقلت أوساط سياسية عن السفير الأميركي ميشال عيسى، أنه أكد في خلال اللقاءات التي عقدها مؤخراً "ثقته برئيس الجمهورية والجيش في مهمة حصر السلاح"، مؤكداً "أن التباين لا يتعلّق بالنوايا الصادقة بل بالوقت"، معبّراً "عن ضرورة حث المعنيين على الإسراع في هذه المهمّة".

