اسعار قياسية للذهب ...الفضة في الذروة

سجّل سعر أونصة أعلى مستوى في تاريخها، إذ بلغ اليوم 4477 دولارًا، في رقم قياسي جديد يعكس اندفاع الأسواق نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وبالتوازي، وصلت ليرة الذهب إلى أعلى سعر لها أيضًا مسجّلة 1015 دولارًا، في قفزة لافتة تُضاف إلى سلسلة الارتفاعات المتتالية.

أما الفضة، فلم تخرج عن هذا المسار التصاعدي، إذ بلغ سعرها 66.33 دولارًا، وهو أعلى مستوى تصل إليه حتى الآن.

ويقول متابعون "ان ثلاثي عند الذروة، والمؤشّرات تضع السوق أمام مرحلة أسعار تاريخية، وسط ترقّب لما ستحمله الأيام المقبلة".











