Najib Mikati
لبنان

شريفة: للسير على خطى السيد المسيح الذي حمل رسالة السلام

Lebanon 24
23-12-2025 | 02:41
هنأ المفتي الشيخ حسن شريفة بعيد الميلاد ، وقال في بيان:"ان عيد الميلاد هذا العام يأتي في ظل اعتداءات إسرائيلية مجرمة، لكن ذلك لا يمنعنا من التمسك بالسماء، التي كانت ولا تزال أمانا لنا جميعا. إن ذكرى ميلاد السيد المسيح تبقى فسحة أمل ورجاء، نستمد منها القوة والثبات، لنواجه أعداء لبنان ونصون وحدته وكرامة شعبه".

 

وأضاف: "من هنا، نتقدم من الإخوة المسيحيين، ومن اللبنانيين جميعا،بأحر التهاني وأصدق التمنيات، راجين من الله أن يعيده على وطننا بالأمن والاستقرار، وأن تبقى هذه المناسبة المباركة محطة للتلاقي، وتأكيدا على قيم المحبة والتسامح والعيش الواحد، بعيدا من الأنانية والاستعلاء. ولتكن هذه الذكرى دعوة صادقة للسير على خطى السيد المسيح، الذي حمل رسالة السلام، وجعل من الإنسان محورا للتواضع والتسامح، برحمة ومحبة. ميلاد مجيد، وكل عام وأنتم بخير".

