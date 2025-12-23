بعد الغارة الاسرائيلية على صيدا أمس.. ادرعي: استهدفنا 3 عناصر في حزب الله

#عاجل 🔸جيش الدفاع يواصل عمليات الاستهداف الدقيقة في : القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية ومن بينهم عنصر إرهابي خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني وعنصر آخر كان يهم بوحدة دفاع جوي في منطقة صيدا



— ادرعي (@AvichayAdraee) December 23, 2025

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش الاسرائيلي استهدف أمس ثلاثة عناصر من دفعوا بمخططات إرهابية ضد قوات الجيش الاسرائيلي وكانوا يهمون بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية في بجنوب .وزعم ان الغارة أسفرت عن على عنصر في حزب الله كان يخدم بالتوازي في التابعة للجيش اللبناني. كما أسفرت الغارة عن القضاء على عنصر أخر عمل في وحدة الدفاع الجوي في قطاع بحزب الله.وقال ادرعي: ينظر الجيش الاسرائيلي ببالغ الخطورة لعلاقات التعاون بين وحزب الله وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على مواطني ، كما يؤكد انه يعمل ضد عناصر حزب الله العاملين في محاولة لاعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في انتهاك خطير للتفاهمات بين ولبنان.