قتيلان في حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في الكوستا برافا

أفادت المروري عن سقوط قتيلين جراء حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية في محلة الكوستا برافا باتجاه ، فيما تعمل عناصر من مفرزة سير في المكان على المعالجة وتسهيل حركة المرور

