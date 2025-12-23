بعد استشهاده أمس بغارة اسرائيلية.. الجيش ينعي الرقيب الأول علي عبد الله

أعلنت انه وفي تاريخ 22-12-2025 استشهد الرقيب الأول من – الفوج المضاد للدروع جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق – المعمرية – .



يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ24-12-2025 الساعة 1 ظهرًا من – تول – إلى بلدة حومين التحتا، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 3 ظهرًا في جبانة البلدة.



تُقبل التعازي قبل الدفن في البلدة المذكورة وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في البلدة نفسها.

