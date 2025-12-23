تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد استشهاده أمس بغارة اسرائيلية.. الجيش ينعي الرقيب الأول علي عبد الله

Lebanon 24
23-12-2025 | 03:41
أعلنت قيادة الجيش انه وفي تاريخ 22-12-2025 استشهد الرقيب الأول علي عبد الله من لواء الدعم – الفوج المضاد للدروع جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق القنيطرة – المعمرية – صيدا.

يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ24-12-2025 الساعة 1 ظهرًا من مستشفى راغب حرب – تول – النبطية إلى بلدة حومين التحتا، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 3 ظهرًا في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن في حسينية البلدة المذكورة وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في البلدة نفسها.
