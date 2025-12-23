سعيد: مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية

أكد حاكم في خلال جلسة ان مصرف جزء من إعداد مشروع قانون المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة وفق معلومات

Advertisement