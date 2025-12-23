تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"Fondation CMA CGM" وزّعت 4000 حصة غذائية ضمن خطة دعمها المتواصل للأمن الغذائي في لبنان

Lebanon 24
23-12-2025 | 05:30
أعلنت Fondation CMA CGM التي ترأسها تانيا سعادة زعني، في بيان، انه "في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة تواصل المؤسسة التزامها دعم الأمن الغذائي، من خلال توزيع 4000 حصة غذائية في مختلف المناطق".

وأوضحت في بيان أنه "بالتعاون مع منظمات غير حكومية، تم توزيع 84 طنا من المواد الأساسية في عكار وطرابلس وبرج حمود وزحلة وبيروت وصيدا وجزين وصور والقرى الحدودية، ما أسهم في دعم أكثر من 20 ألف شخص وتأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية، لا سيما خلال فترة الأعياد. كما شارك في هذه المبادرة أكثر من 200 موظف متطوع من مجموعة CMA CGM، في تجسيد واضح للبعد الإنساني والتضامني لعمل Fondation CMA CGM ودعمها المباشر للفئات الأكثر حاجة".

ولفتت الى انه "منذ العام 2020، وزعت Fondation CMA CGM أكثر من 12 ألف حصة غذائية وأربعة ملايين وجبة ساخنة في مختلف أنحاء لبنان. كما تدعم، منذ العام 2023، "مطبخ مريم" التضامني في منطقة الكرنتينا - بيروت، حيث يتم إنتاج وتوزيع أكثر من 3000 وجبة ساخنة يوميا".

وقالت زعني في تصريح: "انطلاقا من قيمنا العائلية القائمة على التضامن والمساندة، نحرص على تلبية الحاجات الأساسية"، ولفتت الى ان "هذه المبادرة توفر دعما أساسيا لآلاف العائلات وتكتسب بعدا إضافيا من خلال مشاركة المتطوعين من موظفي الشركة".

واشار البيان الى ان "Fondation CMA CGM تنفذ في لبنان برامج متكاملة في مجالي المساعدات الإنسانية والتعليم. فمن خلال برنامج "حاوية الامل" تنقل سنويا كميات كبيرة من المساعدات، وقد أتاح البرنامج في عام 2025 نقل 270 شحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد الأساسية دعما لجهات إنسانية مثل الصليب الأحمر اللبناني واليونيسف. كما تدعم مشاريع تعليمية في مختلف المناطق، من بينها "مشروع المواطنة" الذي انشأته السيدة الأولى بهدف تقوية قيم المواطنية داخل المؤسسات التربوية، وبرنامج "تدريبات المستقبل" الذي يوفر سنويا فرص تدريب لنحو 150 شابة وشابا في قطاعات اساسية مثل الطاقات المتجددة والنقل البحري والزراعة. وتسهم أيضا في تطوير حلول تعليمية مبتكرة عبر تحويل تجهيزات النقل البحري إلى مساحات تعليمية متنقلة ومراكز تعليمية مجهزة، بما يعزز صمود المجتمعات المحلية ويفتح افاقا جديدة أمام الشباب".
