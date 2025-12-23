تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
دريان بحث والنائب الصايغ في الأوضاع العامة والتقى الصيداوي
Lebanon 24
23-12-2025
|
06:01
استقبل مفتي الجمهورية
اللبنانية
الشيخ عبد
اللطيف
دريان
في دار
الفتوى، النائب فيصل الصايغ ووكيل داخلية
بيروت
في
الحزب التقدمي الاشتراكي
وليد العاقل.
وخلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
كما استقبل المفتي دريان
نائب رئيس
الصليب الأحمر
في
لبنان
فادي الصيداوي.
الحزب التقدمي الاشتراكي
الصليب الأحمر
الحزب التقدمي
الشيخ عبد
نائب رئيس
الاشتراكي
اللبنانية
الجمهوري
تابع
