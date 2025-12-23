عون يستقبل الأسمر ويطرح مبادرة لتشكيل لجنة لمتابعة المطالب

استقبل رئيس الجمهورية رئيس ، الذي كشف عن " عون لتشكيل لجنة تضم جميع القطاعات لمتابعة المطالب المحقّة"، وقال: "نتمنى أن مشروع المالية الذي يبحث على طاولة الحكومة ان ينصف الجميع".

