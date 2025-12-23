تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مجلس الوزراء أتمّ المادة الرابعة من مشروع قانون "الفجوة المالية"

Lebanon 24
23-12-2025 | 06:31
Doc-P-1458908-639020936858823302.jpg
Doc-P-1458908-639020936858823302.jpg photos 0
رفع مجلس الوزراء جلسته المنعقدة في السرايا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قرابة الواحدة والنصف للاستراحة.
 
وتحدث وزير الإعلام بول مرقص إلى الصحافيين عن مجريات الجلسة وقال: "عقد مجلس الوزراء استكمالا لجلسته أمس جلسة اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء بغياب وزير الخارجيه والمغتربين يوسف رجي  ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.
وتوقفنا الآن في استراحة لمدة أربعين دقيقة تمهيدا لاستئناف الجلسة. انما في الجزء الأول من الجلسة كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بالقاتون، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون. والهاجس هو كسب ثقة المواطنين وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهمبته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة، كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة، وكان هنالك نقاش صريح أيضا بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة، وهذا القانون نعتبره من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في اوائل ستينات القرن الماضي لذلك نحن نأخذ هذا الوقت لحسن دراسته، وأتممنا المادة الرابعة منه وسنلج الى المادة الخامسة بعد الإستراحة.
وردا على سؤال قال: 
نحن لم نراجع سوى بعض التعريفات واستكملنا المادة الرابعة، وسنلج الى المادة الخامسة بعد الاستراحة.
رئيس مجلس الوزراء

حاكمية مصرف لبنان

المجتمع الدولي

مجلس الوزراء

وزير الإعلام

مصرف لبنان

نواف سلام

الصحاف

