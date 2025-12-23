تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مجلس الوزراء أتمّ المادة الرابعة من مشروع قانون "الفجوة المالية"
Lebanon 24
23-12-2025
|
06:31
رفع
مجلس الوزراء
جلسته المنعقدة في السرايا برئاسة
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
قرابة الواحدة والنصف للاستراحة.
وتحدث
وزير الإعلام
بول
مرقص
إلى الصحافيين عن مجريات الجلسة وقال: "عقد مجلس الوزراء استكمالا لجلسته أمس جلسة اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور
نواف
سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء بغياب وزير الخارجيه والمغتربين يوسف رجي ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.
وتوقفنا الآن في استراحة لمدة أربعين دقيقة تمهيدا لاستئناف الجلسة. انما في الجزء الأول من الجلسة كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بالقاتون، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون. والهاجس هو كسب ثقة المواطنين وليس فقط كسب ثقة
المجتمع الدولي
على أهمبته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة، كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة، وكان هنالك نقاش صريح أيضا بين
حاكمية مصرف لبنان
والحكومة حول علاقة المديونية بينهما وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة، وهذا القانون نعتبره من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في اوائل ستينات القرن الماضي لذلك نحن نأخذ هذا الوقت لحسن دراسته، وأتممنا المادة الرابعة منه وسنلج الى المادة الخامسة بعد الإستراحة.
وردا على سؤال قال:
نحن لم نراجع سوى بعض التعريفات واستكملنا المادة الرابعة، وسنلج الى المادة الخامسة بعد الاستراحة.
مجلس الوزراء يناقش المادة الثامنة من مشروع قانون الفجوة المالية وهي آلية استرداد الودائع (الجديد)
Lebanon 24
مجلس الوزراء يناقش المادة الثامنة من مشروع قانون الفجوة المالية وهي آلية استرداد الودائع (الجديد)
23/12/2025 20:57:43
23/12/2025 20:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص: نعتبر قانون الفجوة المالية من أهمّ القوانين وأتممنا المادة الرابعة منه وسندرس المادة الخامسة بعد الإستراحة
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص: نعتبر قانون الفجوة المالية من أهمّ القوانين وأتممنا المادة الرابعة منه وسندرس المادة الخامسة بعد الإستراحة
23/12/2025 20:57:43
23/12/2025 20:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" يعلن رفضه مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية ويطالب بإنصاف المودعين
Lebanon 24
"التيار" يعلن رفضه مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية ويطالب بإنصاف المودعين
23/12/2025 20:57:43
23/12/2025 20:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع قانون"الفجوة المالية واسترداد الودائع": صراع على توزيع الخسائر
Lebanon 24
مشروع قانون"الفجوة المالية واسترداد الودائع": صراع على توزيع الخسائر
23/12/2025 20:57:43
23/12/2025 20:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
حاكمية مصرف لبنان
المجتمع الدولي
مجلس الوزراء
وزير الإعلام
مصرف لبنان
نواف سلام
الصحاف
تابع
تعليق أميركي على جهود الجيش اللبناني
Lebanon 24
تعليق أميركي على جهود الجيش اللبناني
13:43 | 2025-12-23
23/12/2025 01:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة توجيه دعوة رسمية للرئيس عون للقاء ترامب
Lebanon 24
هذه حقيقة توجيه دعوة رسمية للرئيس عون للقاء ترامب
13:35 | 2025-12-23
23/12/2025 01:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يحمّل الحكومة المسؤولية عن أي تأخير في تفعيل مجالس العمل التحكيمية
Lebanon 24
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يحمّل الحكومة المسؤولية عن أي تأخير في تفعيل مجالس العمل التحكيمية
13:32 | 2025-12-23
23/12/2025 01:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع وزاري لتنسيق إدخال البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية
Lebanon 24
اجتماع وزاري لتنسيق إدخال البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية
13:28 | 2025-12-23
23/12/2025 01:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حدة النقاش ارتفعت.. هذا ما حصل قبل نهاية جلسة مجلس الوزراء
Lebanon 24
حدة النقاش ارتفعت.. هذا ما حصل قبل نهاية جلسة مجلس الوزراء
13:22 | 2025-12-23
23/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
00:36 | 2025-12-23
23/12/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست إسرائيل.. مصير "حزب الله" بيد دولة واحدة
Lebanon 24
ليست إسرائيل.. مصير "حزب الله" بيد دولة واحدة
14:00 | 2025-12-22
22/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
13:43 | 2025-12-23
تعليق أميركي على جهود الجيش اللبناني
13:35 | 2025-12-23
هذه حقيقة توجيه دعوة رسمية للرئيس عون للقاء ترامب
13:32 | 2025-12-23
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يحمّل الحكومة المسؤولية عن أي تأخير في تفعيل مجالس العمل التحكيمية
13:28 | 2025-12-23
اجتماع وزاري لتنسيق إدخال البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية
13:22 | 2025-12-23
حدة النقاش ارتفعت.. هذا ما حصل قبل نهاية جلسة مجلس الوزراء
13:15 | 2025-12-23
لقاءات مستمرة لمجموعات الاغتراب مع سفراء لبنان لمتابعة الحقوق السياسية
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 20:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 20:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 20:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
