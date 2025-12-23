تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

المهلة الانتخابية انتهت للمغتربين… فكم عدد المسجلين؟

Lebanon 24
23-12-2025 | 07:12
 صدر عن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:

"بناءً على أحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة 113 منه،

تُعلن وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية أن المهلة المحددة لإرسال طلبات تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى الوزارة، انتهت منتصف ليل السبت الواقع فيه 20/12/2025، وقد بلغ عدد الطلبات الواردة إليها من البعثات الديبلوماسية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين 147,617 طلبا.

وبناءً على المادة 114 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 والمادة 115 منه،

ستُواصل المديرية العامة للأحوال الشخصية تدقيق الطلبات والتثبت من ورود أسماء مقدميها في سجلات الأحوال الشخصية وتوافر الشروط القانونية فيهم، تمهيدا لتنظيم قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية في كل دولة، على ألا يقل عدد المسجلين في المركز الإنتخابي الواحد عن 200 ناخب. 

هذا وسيُصار إلى إرسال القوائم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج قبل الأول من شباط 2026".
مواضيع ذات صلة
بعد انتهاء المهلة.. كم بلغ عدد المغتربين المسجلين للإقتراع؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية: هذا عدد المغتربين المسجلين للانتخابات حتى اللحظة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ عدد المغتربين المسجّلين للإنتخابات النيابيّة؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عريضة نيابية عن اقتراع المغتربين تسابق المهل الانتخابية
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:58:04 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية والمغتربين

المديرية العامة

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية

الانتخابية

مديرية ال

اللبنانية

المادة 11

