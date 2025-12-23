بيروتي: نسبة إشغال الفنادق في بيروت تخطّت الـ80 في المئة

قال أمين عام المؤسسات السياحيّة إنّ "نسبة إشغال الفنادق في تخطّت الـ80 في المئة، وفي خارج بيروت وصلت الى 60 و70 في المئة وهذا مؤشّر إيجابيّ".

وأضاف للـ"أم تي في" أنّ "زيادة الإستثمارات في هي مؤشّر إيجابيّ، ونحن مقبلون على مرحلة من الإزدهار وكلّ ما يتوجّب علينا فعله هو التسويق لذلك".