لبنان

بيروتي: نسبة إشغال الفنادق في بيروت تخطّت الـ80 في المئة

Lebanon 24
23-12-2025 | 07:30
قال أمين عام المؤسسات السياحيّة جان بيروتي إنّ "نسبة إشغال الفنادق في بيروت تخطّت الـ80 في المئة، وفي خارج بيروت وصلت الى 60 و70 في المئة وهذا مؤشّر إيجابيّ".
 
 
وأضاف بيروتي للـ"أم تي في" أنّ "زيادة الإستثمارات في لبنان هي مؤشّر إيجابيّ، ونحن مقبلون على مرحلة من الإزدهار وكلّ ما يتوجّب علينا فعله هو التسويق لذلك".
لبنان

إقتصاد

جان بيروتي

بيروت

روتي

