المطران سويف بحث ووفد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في أوضاع اللاجئين السوريين

استقبل رئيس أساقفة أبرشية المارونية المطران يوسف ، وفدًا من مفوضية لشؤون اللاجئين، المطرانية – قلاية .



وضمّ الوفد ممثلة المفوضية في كارولينا ليندهولم بيلينغ، ومسؤول مكتب المفوضية في شمال لبنان ماركو بروكاتشني، المسؤول الأعلى في قسم الارتباط شكرالله ، إلى جانب عدد من ممثلي المفوضية.



وهدفت الزيارة إلى تقديم المعايدة للمطران لمناسبة الأعياد المجيدة. كما تناول اللقاء عددًا من ذات الاهتمام المشترك، لا سيما موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى ، والبرامج المموّلة من قبل المفوضية، إضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان.



وشدّد المطران سويف على" أهمية الدور الذي تضطلع به مفوضية في حماية وصون كرامة الإنسان، وضرورة الحفاظ على كرامة اللبنانيين واللاجئين على حدّ سواء، كما واستمرار التعاون لما فيه خير الإنسان والمجتمع".

