تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المطران سويف بحث ووفد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في أوضاع اللاجئين السوريين

Lebanon 24
23-12-2025 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1458935-639020977439119815.png
Doc-P-1458935-639020977439119815.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية  المطران يوسف سويف، وفدًا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في دار المطرانية – قلاية الصليب

وضمّ الوفد ممثلة المفوضية في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ، ومسؤول مكتب المفوضية في شمال لبنان  ماركو بروكاتشني، المسؤول الأعلى في قسم الارتباط  شكرالله أبو جودة، إلى جانب عدد من ممثلي المفوضية.

وهدفت الزيارة إلى تقديم المعايدة للمطران لمناسبة الأعياد المجيدة. كما تناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا، والبرامج المموّلة من قبل المفوضية، إضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان.

وشدّد  المطران سويف على" أهمية الدور الذي تضطلع به مفوضية في حماية وصون كرامة الإنسان، وضرورة الحفاظ على كرامة اللبنانيين واللاجئين على حدّ سواء، كما واستمرار التعاون لما فيه خير الإنسان والمجتمع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العمل بحث مع مفوضية اللاجئين تسوية أوضاع العمالة الأجنبية
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل الممثلة الجديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تختار برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين اعتبارًا من 2026
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

شمال لبنان

المارونية

أبو جودة

الماروني

القضايا

طرابلس

الصليب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:43 | 2025-12-23
Lebanon24
13:35 | 2025-12-23
Lebanon24
13:32 | 2025-12-23
Lebanon24
13:28 | 2025-12-23
Lebanon24
13:22 | 2025-12-23
Lebanon24
13:15 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24