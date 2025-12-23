تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"عصابات وهمية تبيع جنسيات أوروبية".. تحذير من الأمن العام للمواطنين!

Lebanon 24
23-12-2025 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1458950-639020999336375550.jpg
Doc-P-1458950-639020999336375550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

تحذّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من عصابات تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي (Facebook & Instagram & X)، تروّج لإمكانية الاستحصال على جنسيات لدول (سلوفينيا، هنغاريا، ورومانيا) مقابل مبالغ مالية طائلة.

يهمّ المديرية أن تؤكد، بعد التدقيق مع المراجع القنصلية المختصة، أن هذه العروض وهمية وتندرج في إطار عمليات النصب والاحتيال.

لذا، تهيب المديرية العامة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر، وعدم الوقوع في فخ هذه العصابات أو دفع أي أموال لها، وحصر مراجعاتهم بالسفارات والقنصليات الرسمية المعتمدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير من قوى الأمن للمواطنين: إنتبهوا من الدولار المجمّد
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام يحذر المواطنين من هذه الصفحة
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستراتيجية الأميركية الجديدة تحذّر من "محو الحضارة الأوروبية" خلال 20 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تلقي عدد من المواطنين روابط مزيفة عبر الواتساب.. تحذير من الأمن العام
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 20:59:20 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

مواقع التواصل الاجتماعي

المديرية العامة للأمن

مكتب شؤون الإعلام

المديرية العامة

مديرية ال

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:47 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:43 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:35 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:32 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:28 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:47 | 2025-12-23
Lebanon24
13:43 | 2025-12-23
Lebanon24
13:35 | 2025-12-23
Lebanon24
13:32 | 2025-12-23
Lebanon24
13:28 | 2025-12-23
Lebanon24
13:22 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24