بالأرقام… ارتفاع ملحوظ في السياحة والتجارة خلال موسم الأعياد

أعرب رئيس الهيئات الاقتصادية والوزير السابق محمد شقير عن ارتياحه للأرقام الإيجابية التي سجلها خلال موسم الأعياد المجيدة، مؤكداً أن الحركة السياحية والتجارية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على مختلف الأصعدة.



وأشار شقير إلى أن البيانات الواردة من النقابات المعنية تشير إلى قدوم نحو 400 ألف وافد إلى لبنان خلال فترة الأعياد، مشيراً إلى أن شركات الطيران اضطرت لتشغيل رحلات إضافية بمعدل 75 رحلة يومياً إلى مطار لتلبية الطلب المتزايد.



وأوضح أن نسبة إشغال الفنادق تجاوزت 80% في و65% في المناطق الأخرى، مع توقع أن تتخطى نسبة الإشغال في العاصمة الـ90% خلال الفترة المقبلة. كما لفت إلى أن الحركة التجارية ارتفعت بنسبة 25% في بيروت و20% في باقي المناطق، في حين تشهد المطاعم والمقاهي نشاطاً مستمراً يعكس الزخم الكبير في السوق.



وأشار شقير إلى قطاع تأجير السيارات، مؤكداً أن نسب التأجير تراوحت بين 80 و90%، فيما رحب بالتدفق الملحوظ للأشقاء الخليجيين إلى لبنان، واصفاً ذلك بالخطوة المباركة التي يأمل أن تتوسّع لتصبح مستدامة على مدار العام، مع الدعوة لرفع الحظر عن زيارة الأشقاء السعوديين قريباً.



وعزا شقير هذا التطور الإيجابي إلى جهود رئيس الجمهورية في تعزيز الأمن والاستقرار وثقة المستثمرين والسياح، إلى جانب عمل الحكومة برئاسة نواف سلام في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاستقرار الوطني.



وختم شقير بيانه بتوجيه تهانيه إلى اللبنانيين بمناسبة الأعياد، متمنياً لهم عاماً جديداً حافلاً بالخير والصحة والطمأنينة، وللبنان استمرار الاستقرار والسلام والازدهار.

