السيد بحثت والسفير الأميركي في ضبط الحدود وإعادة الإعمار في الجنوب

استقبلت وزيرة حنين السيّد في مقر الوزارة، سفير الأميركية في ميشال عيسى، حيث تناول اللقاء التطورات السياسية والاجتماعية الراهنة، مع التركيز على الأوضاع في الجنوب ومسارات التعافي وإعادة الإعمار، وأهمية تعزيز حضور ، ودعم ضبط الحدود، ومواكبة تنفيذ المرحلة المقبلة من خطة لتعزيز السيادة وضمان مقوّمات الاستقرار.



وبحسب بيان للوزارة، استعرضت خلال الاجتماع الاستراتيجية الجديدة للوزارة، التي تركز على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء أنظمة حماية اجتماعية مستدامة. وشمل ذلك تعزيز الإدماج الاقتصادي وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج "أمان"، بهدف تخفيف الهشاشة الاجتماعية ودعم صمود المجتمعات المتضررة.



كما شكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون القائم والمستقبلي بين الاجتماعية والولايات المتحدة الأميركية، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز الحوكمة، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة ضمن رؤية سيادية شاملة.

