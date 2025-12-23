تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
لبنان
السيد بحثت والسفير الأميركي في ضبط الحدود وإعادة الإعمار في الجنوب
Lebanon 24
23-12-2025
|
09:18
استقبلت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيّد في مقر الوزارة، سفير
الولايات المتحدة
الأميركية في
لبنان
ميشال عيسى، حيث تناول اللقاء التطورات السياسية والاجتماعية الراهنة، مع التركيز على الأوضاع في الجنوب ومسارات التعافي وإعادة الإعمار، وأهمية تعزيز حضور
الدولة اللبنانية
، ودعم ضبط الحدود، ومواكبة تنفيذ المرحلة المقبلة من خطة
الجيش اللبناني
لتعزيز السيادة وضمان مقوّمات الاستقرار.
وبحسب بيان
المكتب الإعلامي
للوزارة، استعرضت
الوزيرة
خلال الاجتماع الاستراتيجية الجديدة للوزارة، التي تركز على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء أنظمة حماية اجتماعية مستدامة. وشمل ذلك تعزيز الإدماج الاقتصادي وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج "أمان"، بهدف تخفيف الهشاشة الاجتماعية ودعم صمود المجتمعات المتضررة.
كما شكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون القائم والمستقبلي بين
وزارة الشؤون
الاجتماعية والولايات المتحدة الأميركية، بما يدعم جهود الدولة
اللبنانية
في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز الحوكمة، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة ضمن رؤية سيادية شاملة.
