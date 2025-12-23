الرئيس عون عرض مع مخزومي "قضايا وطنية أساسية"

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر ، "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، وعرض معه الأوضاع العامة على الساحة المحلية.وبعد اللقاء، ادلى النائب مخزومي بالتصرح التالي:"أجريت مع فخامة الرئيس بحثاً صريحاً وبنّاء في عدد من الوطنية الأساسية. وقد هنّأته على تعيين السفير سيمون كرم، لما يتمتّع به من خبرة دبلوماسية ومسيرة وطنية مشهودة، معتبرًا أن هذا التعيين يشكّل عنصر قوة للبنان في إدارة المفاوضات وحماية مصالحه الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.كما هنّأت فخامته على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، باعتبارها خطوة سيادية مهمّة تعزّز حقوق وتفتح آفاقاً اقتصادية واعدة، مع التأكيد على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البرّية والبحرية مع جميع الدول المعنية، ولا سيّما وإسرائيل. وشدّدت على أنّ الأولوية القصوى تبقى في استكمال نزع سلاح جميع الميليشيات جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام، والبدء فوراً بنزع السلاح على كامل الأراضي وفق جدول زمنيّ واضح، بما يكرّس حصر السلاح بيد الدولة ويؤكّد الدور الحصري للجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. كما تمّ التأكيد على أهمية تسريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية، لاستعادة الثقة وتأمين الدعم الدولي للبنان.وجدّدت دعمي لجهود فخامة الرئيس في تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ السيادة وقيادة لبنان نحو الاستقرار والتعافي."