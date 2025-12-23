تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيس عون عرض مع مخزومي "قضايا وطنية أساسية"

Lebanon 24
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، وعرض معه الأوضاع العامة على الساحة المحلية. 
وبعد اللقاء، ادلى النائب مخزومي بالتصرح التالي:
"أجريت مع فخامة الرئيس بحثاً صريحاً وبنّاء في عدد من القضايا الوطنية الأساسية. وقد هنّأته على تعيين السفير سيمون كرم، لما يتمتّع به من خبرة دبلوماسية ومسيرة وطنية مشهودة، معتبرًا أن هذا التعيين يشكّل عنصر قوة للبنان في إدارة المفاوضات وحماية مصالحه الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.
كما هنّأت فخامته على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص، باعتبارها خطوة سيادية مهمّة تعزّز حقوق لبنان وتفتح آفاقاً اقتصادية واعدة، مع التأكيد على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البرّية والبحرية مع جميع الدول المعنية، ولا سيّما سوريا وإسرائيل. وشدّدت على أنّ الأولوية القصوى تبقى في استكمال نزع سلاح جميع الميليشيات جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام، والبدء فوراً بنزع السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وفق جدول زمنيّ واضح، بما يكرّس حصر السلاح بيد الدولة ويؤكّد الدور الحصري للجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. كما تمّ التأكيد على أهمية تسريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية، لاستعادة الثقة وتأمين الدعم الدولي للبنان.
وجدّدت دعمي لجهود فخامة الرئيس في تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ السيادة وقيادة لبنان نحو الاستقرار والتعافي."
 
