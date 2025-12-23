بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"

تسلّم العسكريّ إبن بلدة ، جائزة "اللوتو" الأولى التي بلغت قيمتها 252 مليار ليرة، أيّ 2.8 مليون دولار.

وأشار البالغ من العمر 28 عاماً، إلى أنّه تزوّج قبل فترة قصيرة، وأنّه يخدم في الجيش منذ 9 سنوات.

ولفت إلى أنّه كان في الخدمة عندما علم أنّه فاز بجائزة "اللوتو"، وكشف أنّه أبلغ على الفور والده بفوزه.