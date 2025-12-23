تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تنسيق لبناني–أممي لمواجهة تحديات النزوح في الشمال

Lebanon 24
23-12-2025 | 11:25
استقبلت محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي في مكتبها بسرايا طرابلس، وفدا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في زيارة خصصت لبحث أوضاع النازحين السوريين في شمال لبنان، ولا سيما في ظل التحديات المستجدة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون القائم.

وضم الوفد ممثلة المفوضية في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ، ومسؤول مكتب المفوضية في شمال لبنان ماركو بروكاتشني، والمسؤول الأعلى في قسم الارتباط شكرالله أبو جودة، إلى جانب عدد من ممثلي المفوضية.

وعرض المجتمعون لواقع النزوح السوري في محافظة الشمال، مع التركيز على النازحين القدامى والجدد، وخصوصا في منطقتي جبل محسن وطرابلس، حيث يتم العمل على تحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بالنازحين الجدد، بما يضمن حسن توجيه المساعدات ووصولها إلى مستحقيها.

وأكدت الرافعي أن "محافظة الشمال تتابع عن كثب ملف النازحين، انطلاقا من البعد الإنساني والمسؤولية الوطنية، وبالتعاون الكامل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسائر الجهات المعنية"، مشددة على "أهمية تنظيم هذا الملف ومعالجة تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، بما يحفظ كرامة النازحين ويأخذ في الاعتبار مصلحة المجتمعات المضيفة".

وأكدت أن "العمل جار على تحديث المعلومات المتعلقة بالنازحين الجدد، بهدف تكوين صورة دقيقة عن الواقع الحالي، بالتوازي مع دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة، وفي مقدمها العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى بلادهم، متى توافرت الظروف المناسبة لذلك".

 من جهتها، أوضحت بيلينغ أن "المفوضية تواصل دعمها للنازحين السوريين في لبنان، بالتنسيق مع السلطات المحلية، سواء على صعيد المساعدات الإنسانية أو تحديث البيانات"، مؤكدة "الالتزام بالعمل المشترك مع محافظة الشمال لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم أي مسار يساهم في حلول طويلة الأمد".

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين محافظة الشمال ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يخدم الاستقرار الاجتماعي ويعزز الجهود الإنسانية ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة مع تقديم المساعدات للمجتمع المضيف. (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

الأمم المتحدة

النازحين

من جهته

طرابلس

التزام

التركي

