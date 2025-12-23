وزارة الزراعة تطلق حملة تلقيح الأبقار في مرجعيون

انطلقت حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية في قضاء ، ضمن الحملة الشاملة التي تنفذها على كل الأراضي وتشمل الأبقار في قرى كافة، بتوجيه من ، في اطار الاجراءات الوقائية لعدم انتشار هذا المرض وتخفيف تكاليف التحصين على مربي المواشي، وبالتنسبق بين المركز والبلديات ومربي الماشية". (الوكالة الوطنية)

