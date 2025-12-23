تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رجي: أمن لبنان يتطلّب تفكيك الفرعين الأمني والعسكري لحزب الله

Lebanon 24
23-12-2025 | 12:24
A-
A+
Doc-P-1459049-639021158397061677.webp
Doc-P-1459049-639021158397061677.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية يوسف رجّي، أن أمن لبنان يتطلّب تفكيك الفرعين الأمني والعسكري لحزب الله، وليس الاكتفاء بنزع السلاح فقط.
 
وقال للجزيرة: "إن الشعب اللبناني يطالب بنزع سلاح حزب الله، معتبرًا أنه من غير المقبول وجود منظمة غير قانونية مسلّحة في البلاد، ومؤكداً أنه رغم صعوبة المهمة
 
الملقاة على عاتق الجيش، في وقت يقول فيه قادة حزب الله إن السلاح شمال الليطاني لن يُنزع.
 
وأكد رجي أنه من المبكر جدًا الحديث عن سلام بين لبنان وإسرائيل، مشددًا على أنه لا مجال للحديث عن مفاوضات مباشرة في ظل الواقع القائم.
 

وشدد رجي على أنه لا توجد أي فرصة لتعديل قانون منع التطبيع مع إسرائيل، لافتًا إلى أن لبنان لا يزال في حالة حرب رسمية معها.

وفي ما يتعلق بإيران، قال إن طهران ليست عدوة للبنان، إلا أن هناك مشكلات عميقة معها، موضحًا أن الإيرانيين يتدخلون بشكل مباشر في تسليح وتمويل منظمة مسلحة غير قانونية داخل البلاد.

وأوضح أن تعيين شخصية مدنية ضمن اللجنة التقنية العسكرية جاء بهدف إقناع الولايات المتحدة بأن لبنان يتعامل بإيجابية عالية مع المساعي المطروحة.
 

وأكد رجي أن لبنان يسعى إلى السلام مع جميع الدول، شرط احترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وعلى صعيد العلاقات اللبنانيةالسورية، أشار إلى أنه للمرة الأولى في التاريخ الحديث توجد سلطة في سوريا تعترف بلبنان كدولة مستقلة، كاشفًا أن الإدارة السورية الجديدة أكدت احترامها لسيادة لبنان وتعهدت بعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وختم رجي بالإشارة إلى أن المفاوضات مع سوريا تشمل جميع القضايا العالقة، وقد تستغرق بعض الوقت، إلا أن هناك تفاؤلًا بإمكانية التوصل إلى حلول.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رجّي: أمن لبنان يتطلب تفكيك الفرعين الأمني والعسكري لحزب الله وليس فقط نزع السلاح
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: الهجمات في لبنان تستهدف مجمع تدريب وأهدافا أخرى لحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بدأنا سلسلة غارات على أهداف عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

اللبنانية

الإيراني

إسرائيل

السورية

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2025-12-23
Lebanon24
16:33 | 2025-12-23
Lebanon24
16:30 | 2025-12-23
Lebanon24
16:16 | 2025-12-23
Lebanon24
16:00 | 2025-12-23
Lebanon24
15:51 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24