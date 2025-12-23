رجي: أمن لبنان يتطلّب تفكيك الفرعين الأمني والعسكري لحزب الله

أكد يوسف رجّي، أن أمن يتطلّب تفكيك الفرعين الأمني والعسكري لحزب الله، وليس الاكتفاء بنزع السلاح فقط.

وقال للجزيرة: "إن الشعب اللبناني يطالب بنزع سلاح ، معتبرًا أنه من غير المقبول وجود منظمة غير قانونية مسلّحة في البلاد، ومؤكداً أنه رغم صعوبة المهمة

الملقاة على عاتق الجيش، في وقت يقول فيه قادة حزب الله إن السلاح شمال الليطاني لن يُنزع.

وأكد رجي أنه من المبكر جدًا الحديث عن سلام بين لبنان وإسرائيل، مشددًا على أنه لا مجال للحديث عن مفاوضات مباشرة في ظل الواقع القائم.

وشدد رجي على أنه لا توجد أي فرصة لتعديل قانون منع التطبيع مع ، لافتًا إلى أن لبنان لا يزال في حالة حرب رسمية معها. وفي ما يتعلق بإيران، قال إن ليست عدوة للبنان، إلا أن هناك مشكلات عميقة معها، موضحًا أن الإيرانيين يتدخلون بشكل مباشر في تسليح وتمويل منظمة مسلحة غير قانونية داخل البلاد. وأوضح أن تعيين شخصية مدنية ضمن اللجنة التقنية العسكرية جاء بهدف إقناع بأن لبنان يتعامل بإيجابية عالية مع المساعي المطروحة. وأكد رجي أن لبنان يسعى إلى السلام مع جميع الدول، شرط احترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وعلى صعيد العلاقات – ، أشار إلى أنه للمرة الأولى في التاريخ الحديث توجد سلطة في تعترف بلبنان كدولة مستقلة، كاشفًا أن الإدارة السورية الجديدة أكدت احترامها لسيادة لبنان وتعهدت بعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وختم رجي بالإشارة إلى أن المفاوضات مع سوريا تشمل جميع العالقة، وقد تستغرق بعض الوقت، إلا أن هناك تفاؤلًا بإمكانية التوصل إلى حلول.