رجي: أمن لبنان يتطلّب تفكيك الفرعين الأمني والعسكري لحزب الله

وشدد رجي على أنه لا توجد أي فرصة لتعديل قانون منع التطبيع مع إسرائيل، لافتًا إلى أن لبنان لا يزال في حالة حرب رسمية معها.
وفي ما يتعلق بإيران، قال إن طهران ليست عدوة للبنان، إلا أن هناك مشكلات عميقة معها، موضحًا أن الإيرانيين يتدخلون بشكل مباشر في تسليح وتمويل منظمة مسلحة غير قانونية داخل البلاد.
وأكد رجي أن لبنان يسعى إلى السلام مع جميع الدول، شرط احترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وعلى صعيد العلاقات اللبنانية – السورية، أشار إلى أنه للمرة الأولى في التاريخ الحديث توجد سلطة في سوريا تعترف بلبنان كدولة مستقلة، كاشفًا أن الإدارة السورية الجديدة أكدت احترامها لسيادة لبنان وتعهدت بعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وختم رجي بالإشارة إلى أن المفاوضات مع سوريا تشمل جميع القضايا العالقة، وقد تستغرق بعض الوقت، إلا أن هناك تفاؤلًا بإمكانية التوصل إلى حلول.