تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حاكم مصرف لبنان: سداد الودائع حق قانوني وضرورة وجود برنامج مصداقية للتنفيذ

Lebanon 24
23-12-2025 | 12:52
A-
A+

Doc-P-1459074-639021164943348689.jpg
Doc-P-1459074-639021164943348689.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حدد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في بيان موقفه من مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (Financial Stability and Deposit Recovery – FSDR)، متناولًا الأساس القانوني للمشروع، ومعايير تقييمه، وآليات تنفيذه، إضافة إلى توصيات موجّهة إلى مجلس الوزراء.
وأوضح البيان أنه، عملاً بأحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، جرى التشاور رسميا مع حاكم مصرف لبنان من قبل الحكومة، وقد شارك مشاركة فعّالة في مداولات اللجنة الوزارية المصغّرة المكلّفة إعداد مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (قانون FSDR).

وفي التقييم العام، أكد الحاكم تأييده للهيكلية العامة لمشروع القانون وللمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، ولا سيما خفض العجز المالي من خلال إزالة المطالبات غير النظامية، وتصنيف الودائع ضمن فئات محددة بوضوح (صغيرة، كبيرة، وكبيرة جدًا)، وسداد الودائع عبر مزيج من المدفوعات النقدية والأدوات المالية المدعومة بالأصول وعلى مراحل وضمن حدود السيولة المتاحة، إضافة إلى توزيع الأعباء والمسؤوليات المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية.

وشدد الحاكم على أن متانة واستدامة قانون FSDR يجب أن تُقاس وفق معيارين جوهريين: العدالة وحسن توزيع الأعباء المالية بين مختلف الأطراف، وقابلية التطبيق الواقعي والتنفيذ الفعلي. وفي هذا الإطار، أكد أن مشروع القانون احترم مبدأ العدالة، مع التشديد على ضرورة تحمّل كل طرف معني نصيبه المناسب من المسؤولية، لافتًا إلى أن المشروع يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز في ما يتعلّق بالتزامات الدولة، باعتبارها الجهة النهائية التي استخدمت هذه الأموال على مدى سنوات طويلة، ما يستوجب تحديد مساهمتها بشكل صريح وقابل للقياس وملزم قانونًا، ومقترن بجدول زمني واضح وموثوق.
وفي ما يخص المصداقية وآلية التنفيذ، اعتبر الحاكم أن سداد الودائع هو حق قانوني ثابت وليس خيارًا سياسيًا أو إجراءً تقديريًا، غير أن ممارسة هذا الحق تقتضي الاستناد إلى برنامج سداد يتمتع بالمصداقية، يقوم على توافر الأصول ووجود سيولة فعلية واعتماد جدول زمني قابل للتنفيذ عمليًا. وأشار إلى أن الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع يُعد طموحًا إلى حد ما، ويمكن تعديله عند الاقتضاء من دون المساس بحقوق المودعين، بهدف ضمان انتظام المدفوعات واستمراريتها واستكمالها بالكامل على مدى الزمن.

وحذّر الحاكم، في إطار حماية القطاع المصرفي والاستقرار المالي، من أي مقاربة تؤدي إلى الاستنزاف المنهجي أو الإلغاء الكامل لرأس المال الخاص بالمصارف قبل إزالة المطالبات غير النظامية من ميزانياتها العمومية، وقبل التطبيق اللاحق لتدرّج ترتيب المطالبات، معتبرًا أن المصارف التجارية، بموجب قانون FSDR، تُعد شركاء في سداد الودائع وتشكل المحرّك الأساسي للوساطة الائتمانية اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي، وأن أي حل يقضي على رؤوس أموال المصارف من شأنه الإضرار بالمودعين وتعميق الأزمة الاقتصادية وتوسّع الاقتصاد النقدي غير الرسمي.
وختم حاكم مصرف لبنان بيانه بتوجيه توصية إلى مجلس الوزراء، دعا فيها إلى إخضاع مشروع قانون FSDR لمراجعة دقيقة وشاملة وبنّاءة، نظرًا لأهميته الاستثنائية بوصفه التشريع المالي الأهم منذ إقرار قانون النقد والتسليف عام 1963، وذلك بهدف إدخال التحسينات والتحصينات اللازمة بما يضمن العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي قبل إحالته إلى مجلس النواب.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان هو جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة (lbci)
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما بحثه دريان مع حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني: نثمّن تأييد حاكم مصرف لبنان لقرار القاضي شعيتو
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الوزارية

اللجنة الوزاري

مجلس الوزراء

مصرف لبنان

رأس المال

كريم سعيد

امل على

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2025-12-23
Lebanon24
16:33 | 2025-12-23
Lebanon24
16:30 | 2025-12-23
Lebanon24
16:16 | 2025-12-23
Lebanon24
16:00 | 2025-12-23
Lebanon24
15:51 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24