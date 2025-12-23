سفيرة الاتحاد الأوروبي زارت مرفأ طرابلس لدعم التنمية الاقتصادية

زارت سفيرة في ساندرا دو وال، إلى مرفأ ، يرافقها دامير مالباسيتش من جهاز العمل الخارجي ، وذلك في إطار زيارة استراتيجية خُصّصت لبحث الدور المحوري الذي يضطلع به المرفأ في دعم التعافي الاقتصادي في لبنان وتعزيز الربط الإقليمي.

واستُهلّت الزيارة بعقد اجتماع تقني - استراتيجي جرى خلاله عرض الأهمية الاستراتيجية لمرفأ طرابلس، والمخطط التوجيهي (Masterplan)، ومشاريع التوسعة والتحديث الجارية والمستقبلية، فضلاً عن دوره كمحور محلي ووطني وإقليمي في مجالات اللوجستيات والتجارة وخلق فرص العمل.



كما تم التأكيد على الأدوار التكاملية لكل من الخاصة في طرابلس وإعادة تفعيل شبكة سكك الحديد، باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء منظومة مرفئية متكاملة ومتعددة الوسائط.



ثم قام الوفد بجولة ميدانية شملت المنطقة الحرة ومنطقة الأسواق الحرة (Duty Free) ومبنى الركاب. واختُتمت الجولة بزيارة إلى محطة الحاويات المشغَّلة من قبل شركة CMA CGM – طرابلس، حيث اطّلع الوفد على سير العمليات التشغيلية والبنية التحتية القائمة.



وتركّزت النقاشات خلال اللقاء على مجموعة من الأولويات، أبرزها "تسريع عملية التحول الرقمي عبر تكامل أجهزة التفتيش وإطلاق نظام مجتمع المرفأ (PCS)، وتعزيز الدعم التقني وبناء القدرات ونقل الخبرات، وتطوير ممارسات المرافئ الخضراء، إضافة إلى دعم إجراء تقييم تشغيلي سريع لعمليات المرفأ، وتعزيز الربط متعدد الوسائط، ولا سيما بين المرفأ وسكك الحديد والمنطقة الاقتصادية الخاصة".



واختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية "استكمال الحوار والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما أبداه وفد الاتحاد الأوروبي من اهتمام واضح بالأولويات المطروحة وحسن الإصغاء، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون ودعم تطوير مرفأ طرابلس كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية". (الوكالة الوطنية)

