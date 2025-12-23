تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سفيرة الاتحاد الأوروبي زارت مرفأ طرابلس لدعم التنمية الاقتصادية

Lebanon 24
23-12-2025 | 13:01
A-
A+

Doc-P-1459079-639021170490042865.png
Doc-P-1459079-639021170490042865.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، إلى مرفأ طرابلس، يرافقها دامير مالباسيتش من جهاز العمل الخارجي الأوروبي، وذلك في إطار زيارة استراتيجية خُصّصت لبحث الدور المحوري الذي يضطلع به المرفأ في دعم التعافي الاقتصادي في لبنان وتعزيز الربط الإقليمي.
واستُهلّت الزيارة بعقد اجتماع تقني - استراتيجي جرى خلاله عرض الأهمية الاستراتيجية لمرفأ طرابلس، والمخطط التوجيهي (Masterplan)، ومشاريع التوسعة والتحديث الجارية والمستقبلية، فضلاً عن دوره كمحور محلي ووطني وإقليمي في مجالات اللوجستيات والتجارة وخلق فرص العمل.

كما تم التأكيد على الأدوار التكاملية لكل من المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وإعادة تفعيل شبكة سكك الحديد، باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء منظومة مرفئية متكاملة ومتعددة الوسائط.

ثم قام الوفد بجولة ميدانية شملت المنطقة الحرة ومنطقة الأسواق الحرة (Duty Free) ومبنى الركاب. واختُتمت الجولة بزيارة إلى محطة الحاويات المشغَّلة من قبل شركة CMA CGM – طرابلس، حيث اطّلع الوفد على سير العمليات التشغيلية والبنية التحتية القائمة.

وتركّزت النقاشات خلال اللقاء على مجموعة من الأولويات، أبرزها "تسريع عملية التحول الرقمي عبر تكامل أجهزة التفتيش وإطلاق نظام مجتمع المرفأ (PCS)، وتعزيز الدعم التقني وبناء القدرات ونقل الخبرات، وتطوير ممارسات المرافئ الخضراء، إضافة إلى دعم إجراء تقييم تشغيلي سريع لعمليات المرفأ، وتعزيز الربط متعدد الوسائط، ولا سيما بين المرفأ وسكك الحديد والمنطقة الاقتصادية الخاصة".

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية "استكمال الحوار والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما أبداه وفد الاتحاد الأوروبي من اهتمام واضح بالأولويات المطروحة وحسن الإصغاء، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون ودعم تطوير مرفأ طرابلس كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العمل بحث وسفيرة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون والدعم
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التنمية البريطانية: عنف المستوطنين يحتدم في الضفة الغربية وإجراءات حكومة إسرائيل تعوق التنمية الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصناعة تتسلم معدات تكنولوجيا المعلوماتية بدعم من الاتحاد الأوروبي و"اليونيدو"
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المنطقة الاقتصادية

الاتحاد الأوروبي

الوكالة الوطنية

المستقبل

الأوروبي

طرابلس

النقاش

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2025-12-23
Lebanon24
16:33 | 2025-12-23
Lebanon24
16:30 | 2025-12-23
Lebanon24
16:16 | 2025-12-23
Lebanon24
16:00 | 2025-12-23
Lebanon24
15:51 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24