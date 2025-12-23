في مخيم البص.. عائلة تنجو من حادث خطير!

نجت عائلة فلسطينية في مخيم البص من حادث خطير، بعدما انهارت كتل إسمنتية من سقف منزلها من دون تسجيل أي إصابات، في واقعة أعادت تسليط الضوء على خطر الأبنية المتصدعة داخل المخيم، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



وأثارت الحادثة مخاوف السكان، وسط نداءات عاجلة للتدخل السريع وإطلاق برامج ترميم فورية، تفاديًا لتكرار المآسي ووقوع ضحايا في أي لحظة.

Advertisement