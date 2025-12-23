تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إضراب شامل للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
23-12-2025 | 16:56
A-
A+

Doc-P-1459170-639021310841525208.jpg
Doc-P-1459170-639021310841525208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتابع لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية "بقلق بالغ استمرار تأجيل إقرار ملف التفرغ، وهو حق مشروع طال انتظاره للأساتذة المتعاقدين الذين قدّموا سنوات طويلة من الجهد والتفاني في خدمة الجامعة وطلابها، في أصعب الظروف".

ورأت اللجنة في بيان، أن "استمرار هذا التأجيل يُشكّل تهديدًا مباشرًا للجامعة اللبنانية وحقوق طلابها، ويثير تساؤلات عن جدية المسؤولين في حماية حقوق الأساتذة وحل مشاكل الجامعة".

واستنادًا إلى التحذيرات السابقة للجنة ونتيجة استفتاء الزملاء المتعاقدين، أعلنت اللجنة "الإضراب الشامل للأساتذة المتعاقدين بدءًا من 8 كانون الثاني 2026. ويشمل الإضراب التوقف عن جميع الأعمال الأكاديمية، وبخاصة الامتناع عن: التدريس، تسليم وتصحيح المسابقات، مراقبة الامتحانات، إجراء التحكيمات الأكاديمية، المشاركة في الأعمال المخبرية، إضافة إلى سائر الأعمال الأكاديمية والإدارية الأخرى التي يقوم بها الأساتذة المتعاقدون. مع التأكيد على أن هذا التحرك المشروع موجّه لتصويب الخلل القائم لا لتعطيل المؤسسة،  ويهدف لإيقاف مسلسل تدمير الجامعة الوطنية".

وتؤكد اللجنة أن "المرحلة الراهنة حاسمة وفاصلة للجامعة وحقوق الأساتذة، وتدعو جميع الزملاء إلى الالتزام الكامل بالإضراب ومواصلة الضغط لضمان تحقيق المطالب المشروعة. إن حقوق الأساتذة المتعاقدين غير قابلة للمساومة، والتضامن الكامل بينهم هو الضمانة لحماية حقوقهم ولصون الجامعة اللبنانية.

كما وتدعو اللجنة جميع الطلاب والمجتمع المدني للوقوف إلى جانب الأساتذة المتعاقدين ومساندتهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، حفاظًا على جودة التعليم واستقرار الجامعة اللبنانية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.. إليكم مضمونه
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.. إليكم مضمونه
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان بحث مع الحشيمي والصميلي في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزف عون عرض مع وزيرة التربية ملفَّ تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 01:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

الجامعة الوطنية

جامعة اللبنانية

المجتمع المدني

وتؤكد اللجنة

في الجامعة

اللبنانية

أكاديمية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:33 | 2025-12-23
Lebanon24
16:30 | 2025-12-23
Lebanon24
16:16 | 2025-12-23
Lebanon24
16:00 | 2025-12-23
Lebanon24
15:51 | 2025-12-23
Lebanon24
15:49 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24