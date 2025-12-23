تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

قوة أوروبية أو أممية للحدود بعد "اليونيفيل"

Lebanon 24
23-12-2025 | 23:07
كتبت لارا يزبك في"نداء الون": باشرت الدبلوماسية اللبنانية منذ أسابيع، معركة الإبقاء على وجود أممي أو دولي في الجنوب. فهذا الوجود، ترى فيه بيروت، عاملَ استقرار، إذ يؤازر الجيشَ اللبناني في مهامه ويشكّل سندًا له، من جهة، ويقلّل احتمالَ اندلاع أي مواجهات أو احتكاكات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي ويساهم في معالجتها وفضها سريعًا، من جهة ثانية، كما يشكّل مراقِبًا فعليًا لعملية تنفيذ القرار 1701 والتقيّد به.
في السياق، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الإثنين وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو الذي زاره في قصر بعبدا، أن لبنان يرحّب بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة قد تحلّ محلّ "اليونيفيل" بعد انسحابها، وذلك لمؤازرة الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي لا تزال تحتلّها. بدوره، أكد الضيف الإيطالي أن بلاده ترغب في الإبقاء على قوات لها في منطقة العمليات الدولية جنوب الليطاني بعد انسحاب "اليونيفيل" في العام 2027، كاشفًا عن وجود دول أوروبية أخرى تبدي التوجّه نفسه. وتقول مصادر دبلوماسية لـ"نداء الوطن" إنه وبعكس الولايات المتحدة الأميركية (ومعها إسرائيل)، التي كانت وراء عدم التمديد للقوات الدولية إلا لعام واحد وأخير سنة 2025، لأنها غير راضية عن أدائها، والتي ترى أن الجيش اللبناني يُفترض أن يكون بات قادرًا على الإمساك وحده بالأرض والحدود جنوبًا في الأشهر المقبلة، فإن الدول الأوروبية متحمّسة للبقاء جنوبًا لاعتبارات خاصة بها وبنفوذها في الشرق الأوسط، وأيضًا لمساعدة لبنان. لكن وجود هذه القوة جنوبًا، سيكون معنويًا أو رمزيًا لا أكثر، إذ إن المجتمع الدولي كله، متفق على أن  الجيش  بعد حصر السلاح  بيده في لبنان، وتكثيفِ وتيرة الدعم الدولي له، سيكون قادرًا على الإمساك وحده بالأرض والحدود، من دون الحاجة إلى أية مساندة أو مساعدة من أحد، تختم المصادر.  
الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

الشرق الأوسط

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

