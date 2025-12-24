تنافس بين الحلفاء

تشهد دائرة الثالثة حركة انتخابية غير معلنة بدأت ملامحها تظهر تدريجيًا في الكواليس السياسية.وبحسب معلومات متداولة، فإن " " تقود مساع جدية لمحاولة الفوز بالمقعد الرابع في هذه الدائرة، في معركة تبدو أكثر صعوبة مما يظهر الى العلن.وتشير الأجواء إلى أنه في حال نجحت "القوات" في تحقيق هذا الهدف، فإن ذلك سيكون على حساب حلفائها السياسيين، لا على حساب خصومها.هذا الواقع بدأ ينعكس توترًا مكتومًا بين الأطراف المعنية، وسط مخاوف من اهتزاز التفاهمات القائمة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.