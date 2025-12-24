الراعي للسياسيين: نناشدكم بروح الميلاد ان تختاروا المصالحة لا الانقسام

أكد البطريرك أن "ما زلنا نعيش فرح زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى ونشكره على رسالة السلام التي حملها إلى اللبنانيين".

وفي رسالة قال : "ما إن غادر البابا لاوون لبنان كانت الموافقة الأميركيّة على المفاوضات وتعيين السفير سيمون كرم ونصلّي لتمكين من استكمال حصر السلاح لبسط سيادة كافّة الأراضي اللبنانيّة".

وأضاف: "لا يمكننا أن نغفل عن الوجع الإجتماعي العميق فالعائلات تُعاني في معيشتها ومدارس أولادها ومستشفياتها والوضع الإقتصادي والمالي يضغط بقسوة والإصلاحات ما زالت غائبة".

وتوجه الراعي للسياسيين بالقول: "نناشدكم بروح الميلاد ان تختاروا المصالحة لا الانقسام والحوار لا التعطيل والمصلحة العامة لا المصالح الضيقة"، مشدداً على أن لبنان بحاجة الى خطط تخرج البلاد من منطق الترقيع والانتظار وإلى دولة عادلة لا انتقائية وقوية بمؤسساتها.