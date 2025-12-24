تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحالفات شاملة تؤسس في المنطقة.. مَنْ يسبق التصعيد الكبير؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
24-12-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1459330-639021709504633495.jpg
Doc-P-1459330-639021709504633495.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشير المعطيات الإقليمية المتراكمة إلى أنّ المنطقة تقف على عتبة تحوّلات كبيرة قد تعيد رسم خرائط النفوذ والتحالفات، خصوصًا بعد الإعلان عن قيام تحالف إسرائيلي – يوناني – قبرصي موجّه بشكل واضح ضد تركيا. هذا التطور لا يمكن التعامل معه كخطوة تقنية أو ظرفية، بل كإشارة سياسية وأمنية تحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز شرق المتوسط إلى مجمل التوازنات الإقليمية.

أهمية هذا التحالف لا تكمن فقط في أطرافه، بل في ما قد يستجرّه من ردود فعل مضادة. فالتاريخ القريب يؤكد أن أي محور يولّد تلقائيًا محورًا مقابلًا. وفي هذا السياق، تبدو ملامح تحالف جديد قيد التشكل، قد يضم تركيا وإيران والسعودية ومصر، رغم التباينات المعروفة بين هذه الدول. الجامع بينها ليس الانسجام السياسي الكامل، بل القلق المشترك من تمدد الدور الإسرائيلي ومحاولته التحول إلى لاعب مركزي يفرض وقائع أمنية وجيوسياسية على حدود الآخرين.

اللافت أنّ تباشير هذا المسار بدأت تظهر منذ ما بعد الضربة التي استهدفت قطر، والتي شكّلت لحظة مفصلية في إدراك عدد من العواصم الإقليمية أن مرحلة جديدة قد فُتحت، عنوانها إعادة التموضع وبناء شبكات أمان سياسية وأمنية عابرة للخلافات التقليدية. من هنا، يمكن فهم بعض الانفتاحات المتبادلة، والتخفيف المدروس للتوترات، والبحث عن قواسم مشتركة لم تكن مطروحة بجدية قبل سنوات قليلة.

في هذا المناخ، يبدو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في سباق مع الوقت. فإسرائيل تدرك أن اكتمال أي تحالف إقليمي واسع سيقيّد هامش حركتها ويحدّ من قدرتها على فرض شروطها. لذلك يظهر الاستعجال واضحًا في محاولة إغلاق ملفات تعتبرها تل أبيب مفصلية، وعلى رأسها الملف الإيراني وملف حزب الله. الحساب الإسرائيلي يقوم على أن إضعاف هذين العنوانين قبل تبلور التوازنات الجديدة قد يمنح إسرائيل أفضلية استراتيجية طويلة الأمد.

لكن هذا السلوك نفسه يثير قلق أنقرة. فتركيا تنظر إلى إضعاف إيران وحزب الله كخطوة لا تتوقف عند حدودهما، بل تفتح الطريق أمام تمدد إسرائيلي مباشر أو غير مباشر باتجاه المجال التركي الحيوي. من وجهة النظر التركية، فان سقوط خطوط الدفاع المتقدمة في الإقليم يعني اقتراب الخطر من الداخل، وهو ما يفسر حساسية أنقرة العالية تجاه أي تصعيد واسع في هذه المرحلة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع: لم يسبق لبلد صغير ان واجه هذا الكم من المشاكل الكبيرة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف منظمات الإعاقة يدعو الدولة لاعتماد سياسات إدماج شاملة وفعّالة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان بين خيارين :حربٌ شاملة أم تصعيدٌ للتفاوض؟
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف تأسيس التابع للدعم: نرفض الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في الفاشر
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلي

حزب الله

الإيراني

السعودية

إسرائيل

التركية

نتنياهو

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:46 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-24
Lebanon24
12:58 | 2025-12-24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-24
Lebanon24
11:46 | 2025-12-24
Lebanon24
11:22 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24