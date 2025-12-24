تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"العمالي العام": الدعم المالي للأسر الفقيرة يجب أن يستكمل بإيجاد فرص عمل

Lebanon 24
24-12-2025 | 03:58
نوه الاتحاد "العمالي العام" في بيان بـ"الدور الذي تلعبه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في إنجاح عمل برنامج الأسر الأكثر فقراً وتوسيعه ليشمل شرائح جديدة، وذلك أثناء لقاء عقده رئيس الإتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه مع وزير العمل الدكتور محمد حيدر.

 

وتم التوافق على أن هذا الدعم المالي للأسر الفقيرة والمنهكة والهشة يجب أن يستكمل بإيجاد فرص عمل لأفراد هذه العائلات لاخراجهم من دوامة الفقر ومكافحة لآفة البطالة وتأمين معيشة كريمة لهم بالتعاون مع وزير العمل الذي يسعى جاهداً لمكافحة آفة اليد العاملة الأجنبية الغير مقوننة والتي تأخذ حيزاً مهماً في سوق العمل وتنافس اليد العاملة اللبنانية".

