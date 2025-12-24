"العمالي العام": الدعم المالي للأسر الفقيرة يجب أن يستكمل بإيجاد فرص عمل

نوه الاتحاد "العمالي العام" في بيان بـ"الدور الذي تلعبه وزيرة في إنجاح عمل برنامج الأسر الأكثر فقراً وتوسيعه ليشمل شرائح جديدة، وذلك أثناء لقاء عقده رئيس الإتحاد العمالي العام د. ونائبه مع وزير العمل .

وتم التوافق على أن هذا الدعم المالي للأسر الفقيرة والمنهكة والهشة يجب أن يستكمل بإيجاد فرص عمل لأفراد هذه العائلات لاخراجهم من دوامة الفقر ومكافحة لآفة البطالة وتأمين معيشة كريمة لهم بالتعاون مع وزير العمل الذي يسعى جاهداً لمكافحة آفة اليد العاملة الأجنبية الغير مقوننة والتي تأخذ حيزاً مهماً في سوق العمل وتنافس اليد العاملة ".