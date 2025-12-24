تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الرئيس عون التقى الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي ووقع مرسوم دعوة مجلس النواب لعقد استثنائي

Lebanon 24
24-12-2025 | 04:33
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق، على متانة العلاقات اللبنانية- العراقية، معتبراً ان قواسم مشتركة عدة تجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي، شاكراً ما قدمه العراق من دعم للبنان وللشعب اللبناني منذ سنوات ولا تزال. 

ورأى الرئيس عون ان المبادرة التي اعلنها رئيس الوزراء العراقي خلال القمة العربية التي انعقدت في بغداد في ايار الماضي بتخصيص مبلغ 20 مليون دولار لاعادة الاعمار في لبنان، شكّلت منطلقاً لمساعدات عربية ودولية لاعمار ما هدمته الاعتداءات الاسرائيلية المتتالية على لبنان، لافتاً الى ان عودة الجنوبيين الى بلداتهم وقراهم هي الاولوية بالنسبة الى لبنان، للمحافظة على كرامتهم ووضع حد لمعاناتهم المستمرة حتى اليوم.

وشكر الرئيس عون رئيس الوزراء العراقي على مواقفه الداعمة للبنان، وحمّل موفده الشخصي تحياته وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح، كما شكر من خلاله الشعب العراقي الشقيق على وقوفه الى جانب اشقائهم اللبنانيين في مختلف الظروف التي مرّ بها لبنان.

وكان الموفد الشخصي لرئيس الوزراء العراقي السيد حسان العوادي نقل الى الرئيس عون في مستهل الاجتماع، تحيات الرئيس محمد شياع السوداني، مؤكداً استمرار الدعم العراقي للبنان وتأمين ما يحتاج اليه من مساعدات، وقال ان زيارته الى لبنان هدفها اطلاع رئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين على ان الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه لبنان، لاسيما تلك التي اعلن عنها رئيس الوزراء في قمة بغداد في شهر ايار الماضي للمساعدة في اعمار لبنان، وانه تقرر فتح مكتب في السفارة العراقية في بيروت لمتابعة تنفيذ هذه المساعدة من خلال تنظيم العلاقة مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وتحديد الاولويات انطلاقاً من حرص العراق على المساهمة في ترسيخ  الاستقرار وتشجيع الجنوبيين على البقاء في ارضهم.

وشدد العوادي على ان العلاقات بين لبنان والعراق لم تحددها الحكومات المتعاقبة، بل رغبة الشعبين اللبناني والعراقي في ترسيخ علاقات الاخوة في ما بينهم.

واشار المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير الذي حضر الاجتماع، الى ان اعادة اعمار او ترميم المؤسسات والادارات الرسمية المدمرة او المتضررة في الجنوب، ستلقى عناية خاصة لاعادة عملها وخدمة ابناء القرى المتضررة. وعرض اللواء شقير لكافة وجوه التعاون بين البلدين، مشدداً على الدعم الذي يلقاه لبنان من العراق في مختلف المجالات.

وضم الوفد العراقي الى السيد العوادي، مستشار رئيس الحكومة العراقية الدكتور زيدان خلف، والقائمة باعمال السفارة العراقية في بيروت السيدة ندى مجول.

السفير السعودي
واستقبل الرئيس عون السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، الذي اوضح بعد اللقاء انه قدّم الى رئيس الجمهورية التهاني لمناسبة حلول الاعياد، وان الحديث تناول الاوضاع العامة في لبنان والعلاقات اللبنانية- السعودية وسبل تطويرها في المجالات كافة.
 
 
 
 
 
 
 
دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
من جهة اخرى، وقّع رئيس الجمهورية المرسوم الرقم 2188 تاريخ 23 كانون الاول 2025، القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/1/2026 ويختتم بتاريخ 1/3/2026 ضمناً.
وحدد المرسوم برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
- مشروع موازنة العام 2026
- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
ووقّع المرسوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام .
 
