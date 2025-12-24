لقاء للوزير ناصر الدين في مستشفى "اوتيل ديو" تقديرا لجهوده ودعمه الدائم للقطاع الصحي

نظّمت إدارة مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" لقاءً مع العامة الدكتور ركان ناصر الدين، وذلك "تقديرًا لدعمه الدائم وحضوره المستمر إلى جانب المؤسسات الصحية، ومواكبته الفاعلة لمسيرتها العلمية والطبية خلال هذا العام".



حضر اللقاء رئيس في ورئيس مجلس إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الأب سليم دكاش اليسوعي، الرئيس المنتخب لجامعة في بيروت الأب بويدك اليسوعي، ومدير شبكة مستشفيات جامعة القديس يوسف – أوتيل ديو نسيب نصر ، ومستشار في الدكتور الحلو إلى جانب مديرين ورؤساء الأقسام في أوتيل ديو.



وشكّل هذا اللقاء بحسب بيان عن المستشفى، مناسبة لتسليط الضوء على "سنة حافلة بالتعاون البنّاء بين العامة وشبكة مستشفيات USJ-HDF، حيث برزت الشراكة كركيزة أساسية لمواجهة التحديات التي يمرّ بها القطاع الصحي، وضمان استمرارية الخدمات، والحفاظ على جودة الرعاية المقدّمة للمرضى" .



جدّدت شبكة مستشفيات USJ-HDF شكرها وتقديرها " لوزير الصحة العامة على جهوده المتواصلة"، مؤكدة "تطلّعها إلى مواصلة هذه المسيرة المشتركة خلال المرحلة المقبلة، بما يحمل المزيد من الإنجازات والاستقرار للقطاع الصحي في ".

