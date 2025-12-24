انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد

يشهد المجيد انقطاعًا شاملاً للتيار الكهربائي في مختلف المناطق، نتيجة عطل تقني في إحدى مجموعات التوليد (الزهراني)أدّى إلى خروجها عن الخدمة، ما تسبّب تباعًا بتعطّل سائر المجموعات وانهيار الشبكة الكهربائية بالكامل.



وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن العطل المفاجئ أدّى إلى فصل الإنتاج عن الشبكة العامة، وحتى الساعة لا إجراءات طارئة لإعادة ، ما يوحي ببقاء البلاد في عتمة كاملة طوال الليل، في واحدة من أكثر الليالي رمزية لدى اللبنانيين.

ويعيد هذا الانقطاع الشامل تسليط الضوء على هشاشة البنية الكهربائية وغياب خطط الطوارئ، في ظل عجز مزمن عن إدارة الأعطال التقنية وضمان الحد الأدنى من الاستقرار في التغذية، حتى في المناسبات الوطنية والدينية.