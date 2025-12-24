توقيف والد... تحرّش بابنته القاصر وقام بتعنيفها

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في كل المناطق ، ومنها جرائم التّحرّش الجنسي والعنف الأسري، واستنادًا إلى إخبارٍ من مكتب حمايّة الأحداث في الاجتماعيّة، ورد إلى مفرزة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، مبني على ادّعاء فتاة قاصر، بحضور خالتها، حول تعرّضها للتّحرّش الجنسي والعنف الجسدي من قبل والدها في منطقة وادي الفوّار – صيدا، ما اضطرها إلى مغادرة المنزل واللجوء إلى الخالة، كون والدتها لم تتجرأ على الادّعاء ضدّ الأب، خوفًا منه.



بالتّحقيق مع الوالد من قبل عناصر المفرزة المذكورة، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّه قام بالتّحرش بابنته القاصر وتعنيفها.



أودع الموقوف المختص، بناءً على إشارته.



تنبيه: تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من جميع المواطنين الإبلاغ فورًا عن أيّ عمليّة تحرّش، لعدم تمكين المتحرّش من التمادي في جريمته، ولحماية الأطفال من كلّ خطر محتمل، فالسّكوت سيكون سببًا لتفاقم الجريمة.

