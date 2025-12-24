المرتضى: الميلاد موسم مقدس

قال الوزير السابق للثقافة القاضي ، في بيان، لمناسبة :"عيد الميلاد، لا نقف على تخوم الطوائف، بل ندخل إلى قلب المعنى. فالأعياد في ليست مناسبات عابرة، بل مواسم مقدسة، يمتحن فيها صدق الأخوة، وتستعاد فيها كرامة الاجتماع على ما هو أسمى من الاختلاف».



وأضاف:"وإذا كان ميلاد السيد عيدا للمسيحيين في إيمانهم، فهو أيضا عيد في عقيدتهم، لأنه عندهم كلمة الله وروحه، أتى رحمة للناس، كلِ الناس.ولأن السلام لا يجزأ، ولا يحتكر، ولا ينادى به من دون أن يعاش».



وتابع : "نعايد بعضنا بعضا لا بوصفنا "آخرين"، بل إخوة في وطن واحد؛ إخوة في الوجع، وفي الرجاء، وفي انتظار خلاص لا يأتي إلا إذا حفظنا قدسية ما يجمعنا.فالميلاد الذي نحتفي به اليوم ليس ذكرى، بل وعد متجدد بأن الضوء، مهما حوصر، لا يهزم».



وختم المرتضى:«ميلاد مجيد،وكل عام ولبنان أوفى لأخوته،أقرب إلى رسالته، وأصدق في صلاته من أجل نفسه ومن أجل أبنائه جميعا".

