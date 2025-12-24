تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة ناشد اللواء شقير عدم إقفال مركز الأمن العام في رياق

Lebanon 24
24-12-2025 | 09:43
Doc-P-1459461-639021914564294887.jpg
Doc-P-1459461-639021914564294887.jpg photos 0
ناشد رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة ورئيس بلدية الناصرية فواز الترشيشي، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، عدم إقفال مركز الأمن العام الكائن في رياق، لما له من أهمية حيوية في خدمة عدد واسع من بلدات البقاع الأوسط".

وأوضح الترشيشي "أن هذا المركز يخدم بلدات الناصرية، علي النهري، رياق، حوش حالا، حارة الفيكاني، ماسا ، قوسايا، دير الغزال، تربل ، رعيت ، عين كفرزبد ،كفرزبد ،شهابية الفاعور، وغيرها من البلدات المجاورة، أي ما يعادل آلاف المواطنين الذين وجدوا فيه مركزا أساسيا لتسهيل معاملاتهم الرسمية، نظرا لموقعه القريب منهم، ما يجنبهم عناء وتكلفة الانتقال إلى مدينة زحلة لإنجاز هذه المعاملات".

وأشار إلى "أن الأهالي اعتادوا على هذا المركز كخدمة عامة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها"، داعيا إلى "الإبقاء عليه في موقعه الحالي وعدم تحويله إلى سجن، لما لذلك من انعكاسات سلبية على السكان القاطنين في محيطه".

وأكد الترشيشي ثقته "بقرارات اللواء شقير، وبحرصه الدائم على إنماء جميع المناطق، ولا سيما الفقيرة والمحرومة منها"، معربا عن أمله في التجاوب مع هذا النداء لما فيه مصلحة المواطنين وخدمتهم".
