تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البطريرك ميناسيان في رسالة الميلاد: فلنتذكر زيارة البابا الذي طلب منّا بأن نكون أداة للسلام

Lebanon 24
24-12-2025 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1459470-639021937508188078.jpg
Doc-P-1459470-639021937508188078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك رسالة ميلادية جاء فيها: إنه لسرٌّ عظيم وعجيب، كُشِف لنا اليوم"، فيلق رهيب من الملائكة نزل ليبشرنا قائلا: لقد ولد لكم مخلصًا.
بهذه الكلمات، أودّ أن أبدأ تأملي معكم بمناسبة عيد ميلاد المسيح المجيد.

في كل عام، نستذكر ميلاده مرارًا وتكرارًا، ونشجّع بعضنا الـبعض على الاحتفال به على أكمل وجه. 

هكذا، فعلته الكنيسة الجامعة على مرّ القرون، شجعتنا ودعتنا إلى ذكره وتكريمه بنفس الإكرام اللائق بابن الله، مستلهمين منه القيم الروحية والأخلاقية من مذود بيت لحم الفقير، فضلًا عن دروس التواضع والمحبة السامية والتضحية الفائقة.

نحتفل اليوم بذكرى ميلاد يسوع المسيح، الإله المتجسّد، الذي بذل نفسه في سبيل خلاص الإنسان، ونزل من عرشه واحتضن طبيعتنا الضعيفة والحساسة لكي يرفعنا إلى مجده السماوي.

 أما العالم فما زال منشغلا في الإغراءات الأرضية الشيطانية والأفعال الفاحشة، والحروب الظالمة الحالية، والفساد الأخلاقي، ويعارض وصايا الله العشر، ويغوص في الخطايا، التي أضعفتنا وقادتنا إلى ما لا ينبغي فعله.

في ذكرى ميلاد يسوع المسيح، الإله المتجسّد الذي بذل نفسه في سبيل خلاص الإنسان من عبوديته ومنحه نعمه السماوية على هذه الارض، نجد انفسنا أمام هذا السؤال: أي احتفال نحتفل به أمام هذه الحقيقة؟ أليس مجيء ابن الله إلى العالم وإلينا؟ أليس مجيئه كان ولا يزال لخلاص البشرية ومصالحتها مع الآب السماوي؟ أليس نزوله من عرشه السماوي كان ولا يزال من أجل تثبيت السلام في ما بين الناس؟ إلا اننا نجد الإنسان يخوض الحروب ويفتك بالأبرياء وينال من حقوق أخيه الإنسان...

"إنه لسرٌّ عظيمٌ وعجيبٌ، قد كُشِف لنا اليوم" في مغارة بيت لحم... هكذا نسبّحه ونبتهج به عبر ترانيمنا الروحية.
حقًا، عظيمٌ هو هذا السر، سرّ التجسد الإلهي.

ولكن لمن أراد المسيح كل هذا الحب والفداء؟ لنا نحن هذا الشعب الخاطئ وناكر الجميل. لقد هجرنا مذود بيت لحم، وانشغلنا في تبادل الهدايا الفانية،  وأضعنا نعمة اللحظة المجيدة، نعمة الميلاد، ميلاد ابن الله المخلص، ملك السلام. فحبذا في هذه المناسبة السعيدة، لو نعود اليه، مثل الرعاة، متواضعين ونبني لنا في وطننا الحبيب لبنان مجتمعًا نقيًا مبنيا على المحبة والمصالحة في سبيل الإصلاح المطلوب في محوري العدالة والاقتصاد من أجل كرامة الوطن ومستقبل أبنائه.

وفي تلك الليلة المقدسة، يقول إنجيل لوقا : "هرعت الملائكة السماوية إلى الأرض، إلى الرعاة الذين كانوا يرعون غنمهم في الحقول متهامسين في ما بينهم واملين بمجيئ المخلص المنتظر منذ زمن، وإذ يتفاجأون بالبشرة السارة":
 "نبشركم اليوم قال الملاك بفرح عظيم يكون لجميع الشعوب. لقد وُلِدَ لكم اليوم في بيت لحم، مدينة داود، مُخلِّص هو المسيح الرب" (لوقا ٢: ٩-١١).
اذهبوا وشاهدوا وباركوا هذا الطفل "مُقَمَّطًا ومضْتجعًا فِي مِذْوَد بسيط" (لوقا ٢: ١٢).
وُضِعَ يسوع المسيح، الإله والإنسان، أمس في المذود، واليوم وضع على المذبح، وهو المائدة المقدسة للكنيسة.
فما هو المذود إذن، إن لم يكن بداية الخلاص، خلاص البشرية اجمع...؟ وهذه هي نقطة انطلاق مذبحنا الاقدس، ونموذجه..."
نعم، طفل المذود، الإله المتجسد، "هو الأمس واليوم والغدً وإلى الأبد" (عبرانيين ١٣: ٨)، يسوع المسيح، سجين المذبج ، الممجّد في الأبدية السماوية والحاظر هنا معنا في بيت القربان. مذود بيت لحم، الحالي والقائم بيننا، فهذا هو أسمى تعبير عن محبة الله الفائقة لنا.
هنا تحديدًا، في هذا السرّ العظيم للحق والمحبة الإلهية، تحققت بالأمس في بيت لحم، واليوم في كنيستنا، نبوءة النبي إشعيا: "ها هي العذراء تحبل وتلد ابنًا، ويدعون اسمه عمانوئيل"، الذي يُترجم إلى "الله معنا" (متى ١٧: ٨). (١:٢٣؛ إشعياء ٧:١٤).
إن حضور "الله معنا، عمانوئيل" الدائم، والمبني أيضًا على الوعد الذي قُطع للمسيح القائم من بين الأموات قبل صعوده، "ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر" (متى ٢٨:٢٠).

وُلد يسوع لأجلنا، وهو باقٍ معنا اليوم في القربان المقدس، هو يرانا،  يتبعنا، يحبنا، يعزينا، ينعم علينا، يهبنا الحياة، ويتوقع منّا أن نحبّه ونتذكّره، وأن نتقرب إليه ونعبده، وأن نعبّر عن امتناننا وشكرنا له، بحياتنا اليومية، بعملنا ووظائفنا، بوطنيتنا وحبنا وتمسكنا به.

ذكرى ميلاد المسيح اليوم، هي ذكرى السلام والمصالحة،  السلام الذي نتطلع إليه جميعاً، وفي كل أقطار العالم. 

فلنتذكر زيارة البابا لاوون الرابع عشر، رسول السلام، الذي ركز على السلام طالباً منّا بأن نكون أداة للسلام في لبنان وفي الشرق الاوسط. 

نعم، لدينا مهمّة مُهمّة وواجب مقدس إن كنا حقيقة أمناء على رسالة الميلاد، وإن كنا مقتنعين بدورنا في السلام.

المصالحة تنادينا، والمخلص من مذوده في القربان المقدس ينظر الينا، ويباركنا لكي ننهض بقوة سماوية، وننتقل من الظلام إلى النور،  النور الإلهي الذي تحقق اليوم بميلاد المسيح ابن الله الحي.
ولد المسيح ! هللويا !
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي في رسالة الميلاد: ما زلنا نعيش فرح زيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان ونشكر قداسته على رسالة السلام التي حملها الى اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: زيارة البابا رسالة امل وثقة بأن لبنان سينهض من جديد
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: "نرنم عمانوئيل" يُكمّل الفرح الذي شعرنا به بزيارة البابا
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك يونان في رسالة عيد الميلاد: نتطلع الى السيد المسيح كي يتحنن على عالمنا وان يهبه عطية السلام لأنه رئيس السلام فتنعم الشعوب الأمن والاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:09:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الملائكة

كنيستنا

القربان

في ذكر

السعيد

البشري

لبنان

كنيسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-24
Lebanon24
13:01 | 2025-12-24
Lebanon24
12:58 | 2025-12-24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-24
Lebanon24
11:46 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24