تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-5
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
زينة كرم - Zeina Karam
|
Lebanon 24
25-12-2025
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحوّلت شوارع
لبنان
في الأسابيع القليلة المنصرمة إلى لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج: طرقات مكتظّة، محال تعجّ بالزبائن، ومواعيد مؤجَّلة تُستعاد فجأة تحت ضغط الوقت.
زحمة الميلاد لم تعد مجرّد مشهد موسمي، بل باتت ظاهرة اجتماعية تتكرّر بإصرار، تطرح سؤالاً بسيطاً ومعقّداً في آن: لماذا ينتظر الناس حتى اللحظة الأخيرة لإنهاء أمورهم العالقة؟
يعود جزء من هذه الظاهرة إلى الطابع النفسي المرتبط بالعيد نفسه.
فالميلاد بالنسبة لكثيرين هو لحظة "إقفال السنة"، ومحطة عاطفية تدفع الناس إلى الرغبة في إنهاء الأمور المؤجَّلة قبل بداية جديدة.
هذا الشعور يولّد اندفاعاً جماعياً، حيث يتذكّر الجميع في الوقت نفسه فواتير يجب دفعها، هدايا يجب شراؤها، زيارات لا بدّ منها، وأعمال مؤجّلة منذ أشهر. وكأن العيد يفرض مهلة غير مكتوبة، من يتجاوزها يشعر بثقل التأجيل والذنب.
من جهة أخرى، يلعب الواقع الاقتصادي دوراً أساسياً في تكريس هذا السلوك.
في ظل الأزمات المتراكمة، اعتاد اللبنانيون تأجيل القرارات والإنفاق قدر الإمكان، بانتظار فرصة أفضل أو دخل إضافي.
ومع اقتراب العيد، تسقط حجج التأجيل أمام ضغط العادات الاجتماعية وتوقّعات العائلة، فيندفع الناس إلى الأسواق دفعة واحدة، ما يضاعف الازدحام ويحوّل الأيام القليلة التي تسبق الميلاد إلى سباق مع الوقت.
ولا يمكن فصل زحمة الميلاد عن نمط الحياة اليومية في لبنان، حيث تسود ثقافة "اللحظة الأخيرة".
الازدحام المروري المزمن، عدم انتظام المواعيد، والتكيّف الدائم مع الطوارئ، كلّها عوامل تجعل التخطيط المسبق أمراً صعباً أو غير مغرٍ. كثيرون يفضّلون التأجيل لأنهم اعتادوا على إدارة الأمور تحت الضغط، وربما لأن الازدحام هو جزء لا يتجزأ من فرحة العيد.
رغم ذلك، تحمل هذه الزحمة وجهاً آخر أقل قتامة. فهي تعكس، ولو بشكل متعب، حيوية المجتمع وتمسّكه بطقوس الفرح. فالاكتظاظ في الشوارع والأسواق هو أيضاً دليل على رغبة جماعية في الاحتفال، في خلق لحظة طبيعية وسط واقع غير طبيعي.
حتى في أقسى الظروف، يصرّ
اللبناني على
أن يشتري هدية، يزيّن منزله، ويشعر بأن العيد لا يزال مناسبة تستحق العناء.
في النهاية، زحمة
عيد الميلاد
في لبنان ليست مجرد نتيجة سوء تنظيم أو تأجيل مزمن، بل مرآة لنفسية جماعية تعيش بين القلق والأمل.
وبين ازدحام الطرقات وضيق الوقت، يبقى الميلاد لحظة تختصر تناقضات اللبنانيين: تعبٌ لا ينتهي، ورغبة عنيدة في الفرح.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: لحظة عائلية مؤثرة تجمع كيت ميدلتون وابنتها شارلوت في عيد الميلاد
Lebanon 24
بالفيديو: لحظة عائلية مؤثرة تجمع كيت ميدلتون وابنتها شارلوت في عيد الميلاد
25/12/2025 14:58:28
25/12/2025 14:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لوحة نادرة لـ"حرب النجوم" تحقّق رقماً قياسياً وتباع بملايين دولارت
Lebanon 24
لوحة نادرة لـ"حرب النجوم" تحقّق رقماً قياسياً وتباع بملايين دولارت
25/12/2025 14:58:28
25/12/2025 14:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هيلدا خليفة تتألق في شوارع باريس وسط أجواء الميلاد
Lebanon 24
هيلدا خليفة تتألق في شوارع باريس وسط أجواء الميلاد
25/12/2025 14:58:28
25/12/2025 14:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اليابان تدعو مواطنيها في الصين إلى تعزيز إجراءات السلامة وتجنب الأماكن المزدحمة وسط تصاعد التوترات
Lebanon 24
اليابان تدعو مواطنيها في الصين إلى تعزيز إجراءات السلامة وتجنب الأماكن المزدحمة وسط تصاعد التوترات
25/12/2025 14:58:28
25/12/2025 14:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
اللبناني على
عيد الميلاد
الظاهر
ان لي
سي ال
ساسي
بانت
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارة بين الجميجمة و مجدل سلم.. وسقوط شهيد
Lebanon 24
غارة بين الجميجمة و مجدل سلم.. وسقوط شهيد
07:40 | 2025-12-25
25/12/2025 07:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة: شهيدان وجريح في غارتين على حوش السيد علي وجناتا
Lebanon 24
الصحة: شهيدان وجريح في غارتين على حوش السيد علي وجناتا
07:36 | 2025-12-25
25/12/2025 07:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
Lebanon 24
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
07:30 | 2025-12-25
25/12/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: عيد الميلاد فرصة لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية
Lebanon 24
هاشم: عيد الميلاد فرصة لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية
07:21 | 2025-12-25
25/12/2025 07:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أمون غادرت إلى جهةٍ مجهولة ولَمْ تَعُد.. هل تعرفون مكانها؟
Lebanon 24
أمون غادرت إلى جهةٍ مجهولة ولَمْ تَعُد.. هل تعرفون مكانها؟
07:08 | 2025-12-25
25/12/2025 07:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
10:01 | 2025-12-24
24/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
09:01 | 2025-12-24
24/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
08:00 | 2025-12-24
24/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
01:23 | 2025-12-25
25/12/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
زينة كرم - Zeina Karam
أيضاً في لبنان
07:40 | 2025-12-25
غارة بين الجميجمة و مجدل سلم.. وسقوط شهيد
07:36 | 2025-12-25
الصحة: شهيدان وجريح في غارتين على حوش السيد علي وجناتا
07:30 | 2025-12-25
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
07:21 | 2025-12-25
هاشم: عيد الميلاد فرصة لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية
07:08 | 2025-12-25
أمون غادرت إلى جهةٍ مجهولة ولَمْ تَعُد.. هل تعرفون مكانها؟
07:00 | 2025-12-25
فيض الله في التاريخ وبدء الخلق الجديد
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
25/12/2025 14:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
25/12/2025 14:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
25/12/2025 14:58:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24