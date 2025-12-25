تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"

زينة كرم - Zeina Karam

|
Lebanon 24
25-12-2025 | 02:30
تحوّلت شوارع لبنان في الأسابيع القليلة المنصرمة إلى لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج: طرقات مكتظّة، محال تعجّ بالزبائن، ومواعيد مؤجَّلة تُستعاد فجأة تحت ضغط الوقت.

زحمة الميلاد لم تعد مجرّد مشهد موسمي، بل باتت ظاهرة اجتماعية تتكرّر بإصرار، تطرح سؤالاً بسيطاً ومعقّداً في آن: لماذا ينتظر الناس حتى اللحظة الأخيرة لإنهاء أمورهم العالقة؟

يعود جزء من هذه الظاهرة إلى الطابع النفسي المرتبط بالعيد نفسه.

فالميلاد بالنسبة لكثيرين هو لحظة "إقفال السنة"، ومحطة عاطفية تدفع الناس إلى الرغبة في إنهاء الأمور المؤجَّلة قبل بداية جديدة.
 
هذا الشعور يولّد اندفاعاً جماعياً، حيث يتذكّر الجميع في الوقت نفسه فواتير يجب دفعها، هدايا يجب شراؤها، زيارات لا بدّ منها، وأعمال مؤجّلة منذ أشهر. وكأن العيد يفرض مهلة غير مكتوبة، من يتجاوزها يشعر بثقل التأجيل والذنب.

من جهة أخرى، يلعب الواقع الاقتصادي دوراً أساسياً في تكريس هذا السلوك.

في ظل الأزمات المتراكمة، اعتاد اللبنانيون تأجيل القرارات والإنفاق قدر الإمكان، بانتظار فرصة أفضل أو دخل إضافي.

ومع اقتراب العيد، تسقط حجج التأجيل أمام ضغط العادات الاجتماعية وتوقّعات العائلة، فيندفع الناس إلى الأسواق دفعة واحدة، ما يضاعف الازدحام ويحوّل الأيام القليلة التي تسبق الميلاد إلى سباق مع الوقت.

ولا يمكن فصل زحمة الميلاد عن نمط الحياة اليومية في لبنان، حيث تسود ثقافة "اللحظة الأخيرة".

الازدحام المروري المزمن، عدم انتظام المواعيد، والتكيّف الدائم مع الطوارئ، كلّها عوامل تجعل التخطيط المسبق أمراً صعباً أو غير مغرٍ. كثيرون يفضّلون التأجيل لأنهم اعتادوا على إدارة الأمور تحت الضغط، وربما لأن الازدحام هو جزء لا يتجزأ من فرحة العيد.

رغم ذلك، تحمل هذه الزحمة وجهاً آخر أقل قتامة. فهي تعكس، ولو بشكل متعب، حيوية المجتمع وتمسّكه بطقوس الفرح. فالاكتظاظ في الشوارع والأسواق هو أيضاً دليل على رغبة جماعية في الاحتفال، في خلق لحظة طبيعية وسط واقع غير طبيعي.
حتى في أقسى الظروف، يصرّ اللبناني على أن يشتري هدية، يزيّن منزله، ويشعر بأن العيد لا يزال مناسبة تستحق العناء.

في النهاية، زحمة عيد الميلاد في لبنان ليست مجرد نتيجة سوء تنظيم أو تأجيل مزمن، بل مرآة لنفسية جماعية تعيش بين القلق والأمل.

وبين ازدحام الطرقات وضيق الوقت، يبقى الميلاد لحظة تختصر تناقضات اللبنانيين: تعبٌ لا ينتهي، ورغبة عنيدة في الفرح.
المصدر: خاص "لبنان 24"
