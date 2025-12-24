تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

عشية الأعياد... رسامني يتفقد مطار رفيق الحريري

Lebanon 24
24-12-2025 | 14:58
Doc-P-1459553-639022102959942480.jpeg
Doc-P-1459553-639022102959942480.jpeg photos 0
جال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مساء اليوم، في مطار رفيق الحريري الدولي عشية عيد الميلاد، متفقدًا أقسام الطيران المدني ومواكبًا الجهوزية التشغيلية والأمنية.

واطّلع رسامني خلال جولته على سير العمل في قاعتي الوصول والمغادرة، حيث استمع إلى ملاحظات الوافدين والمغادرين الذين أثنوا على مستوى الخدمات والتنظيم. كما تفقد مكاتب الأمن العام اللبناني، وحيّا جهود العناصر، إضافة إلى الإشادة بدور الجمارك اللبنانية في إحباط محاولات تهريب خلال الأيام الماضية، وتفقد أجهزة التفتيش والسكانر.

وشملت الجولة برج المراقبة وقسم الاتصالات، حيث نوّه الوزير بجهود المراقبين الجويين والموظفين العاملين على مدار الساعة.

وفي كلمة له من المطار، أكد رسامني أن المطار يشكّل "البوابة الأساسية للبنان" ورمزًا لارتباطه بالمغتربين والسياح، كاشفًا أن عدد الوافدين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ نحو مليون مسافر، بمعدل يومي تراوح بين 15 و16 ألف وافد، وهي أرقام وصفها بالإيجابية والمشجعة.

وشدّد على أهمية تعزيز ثقة المغتربين بلبنان انطلاقًا من المطار ومؤسسات الدولة، معتبرًا أن الاقتصاد اللبناني يقوم أساسًا على الاغتراب، ما يفرض تطوير المطار والتفكير بإنشاء مطار ثانٍ مستقبلًا. وختم بالتأكيد أن لا خلاص للبنان إلا بدولة قوية ومؤسسات وأجهزة أمنية قادرة على حفظ الاستقرار.
