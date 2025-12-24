طلب مؤازرة من الجيش… هذا ما حصل مع صاحب حفّارة في ميس الجبل

وبحسب المعلومات، حضرت دورية من ومخابراته، وتم سحب الآلية من موقعها.وأضافت المعلومات أن سحب الحفّارة من وسط ميس الجبل لم يأتِ بناءً على طلب إسرائيلي من الجيش اللبناني، بل نتيجة خشية صاحبها من استهدافها بعد رصده محلّقة إسرائيلية فوقها، ما دفعه إلى طلب مؤازرة من الجيش خلال عملية النقل.