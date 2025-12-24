تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
طلب مؤازرة من الجيش… هذا ما حصل مع صاحب حفّارة في ميس الجبل
Lebanon 24
24-12-2025
|
16:44
أفادت مندوبة "
لبنان 24
" بأن طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" كانت تحلّق فوق إحدى الحفّارات المركونة في حيّ الكساير شرق بلدة
ميس الجبل
. وعلى الأثر، تواصل صاحب الحفّارة مع
مخابرات الجيش اللبناني
(مكتب تبنين) طالبًا مؤازرته لسحبها من المكان.
وبحسب المعلومات، حضرت دورية من
الجيش اللبناني
ومخابراته، وتم سحب الآلية من موقعها.
وأضافت المعلومات أن سحب الحفّارة من وسط ميس الجبل لم يأتِ بناءً على طلب إسرائيلي من الجيش اللبناني، بل نتيجة خشية صاحبها من استهدافها بعد رصده محلّقة إسرائيلية فوقها، ما دفعه إلى طلب مؤازرة من الجيش خلال عملية النقل.
مخابرات الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
مكتب تبنين
ميس الجبل
لبنان 24
إسرائيل
لبنان
دوري
