ميلاد مجيد... والله يحمي لبنان

يخصّ " " جميع اللبنانيين بمعايدة من القلب بعيد ميلاد الفرح والسلام، أن يحمل هذا العيد بمعانيه الايمانية الطمأنينة، وأن يكون فرصة حقيقية للتلاقي الأخوي والمسامحة والتواضع، ولتأسيس الثقة من جديد بين أبناء الوطن الواحد، الذي يستحقّ أكثر من أي وقت مضى أن يكون وطن السلام الموعود بعد طول معاناة، وأن يعود جميع المهجّرين إلى منازلهم في الجنوب المعذّب، وأن تُستعاد السيادة الكاملة على كل شبر على امتداد الـ 10452 كيلومترًا مربعًا.



ميلاد مجيد... والله يحمي