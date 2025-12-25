تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الانتخابات حاصلة في موعدها

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-12-2025 | 01:15
من يراقب حركة" الثنائي الشيعي" في القرى والمدن ذات الغالبية الشيعية يشعر أن الانتخابات واقعة لا محالة، رغم كل الحديث عن احتمال تأجيلها.
فالماكينة الانتخابية ل"الثنائي" تنشط بشكل لافت في مختلف المناطق، عبر لقاءات تنظيمية، وجولات، وحشد للكوادر في محاولة لرفع مستوى الجهوزية.
ويبدو أن هذا النشاط يأتي بدافع الخشية من مفاجأة إجراء الانتخابات في موعدها، ما قد ينعكس سلبًا على نسبة الاقتراع إذا لم يكن التحضير كافيًا.
وتعتبر أوساط متابعة أن الهدف الأساس ل"الثنائي"يبقى منع أي خرق في الدوائر الشيعية، عبر ضمان مشاركة واسعة للناخبين وتأكيد تماسك القاعدة الشعبية في الاستحقاق المقبل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
