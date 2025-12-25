الانتخابات حاصلة في موعدها

من يراقب حركة" " في القرى والمدن ذات الغالبية يشعر أن الانتخابات واقعة لا محالة، رغم كل الحديث عن احتمال تأجيلها.

فالماكينة ل"الثنائي" تنشط بشكل لافت في مختلف المناطق، عبر لقاءات تنظيمية، وجولات، وحشد للكوادر في محاولة لرفع مستوى الجهوزية.

ويبدو أن هذا النشاط يأتي بدافع الخشية من مفاجأة إجراء الانتخابات في موعدها، ما قد ينعكس سلبًا على نسبة الاقتراع إذا لم يكن التحضير كافيًا.

وتعتبر أوساط متابعة أن الهدف الأساس ل"الثنائي"يبقى منع أي خرق في الدوائر الشيعية، عبر ضمان مشاركة واسعة للناخبين وتأكيد تماسك الشعبية في الاستحقاق المقبل.