تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شمال الليطاني.. العقدة الاصعب للعام المقبل

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
25-12-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1459643-639022473661867819.jpg
Doc-P-1459643-639022473661867819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بالتوازي مع ارتفاع سقف المؤشرات الإعلامية التي توحي باقتراب ضربة إسرائيلية جديدة لإيران، يبدو أن المشهد اللبناني يتجه نحو مرحلة دقيقة ومعقدة، عنوانها الأساسي: شمال نهر الليطاني. فلبنان، الذي يعيش أصلًا تحت وطأة أزمات اقتصادية وسياسية خانقة، يجد نفسه أمام عقدة أمنية شديدة الحساسية، تتقاطع فيها الحسابات الإقليمية مع الواقع الداخلي الهش.

في القراءة الإسرائيلية، يُنظر إلى مرحلة ما بعد جنوب الليطاني على أنها اختبار حقيقي لجدية الدولة اللبنانية. إذ تعتبر تل أبيب أن أي تراجع أو امتناع عن اتخاذ خطوات عملية شمال النهر يشكّل خطرًا استراتيجيًا مباشرًا، ويمنح حزب الله هامش حركة إضافيًا يسمح له بإعادة ترميم قدراته. من هذا المنطلق، لا تخفي إسرائيل أن استمرار الوضع القائم قد يدفعها إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة، هدفها إضعاف الحزب أكثر فأكثر، ولو من دون الذهاب إلى حرب شاملة.

في المقابل، ينظر حزب الله إلى هذا الملف من زاوية مختلفة تمامًا. فالحزب يعتبر أن أي تنازل شمال نهر الليطاني لا يمكن فصله عن معادلة الردع مع إسرائيل. ومن وجهة نظره، فإن الإقدام على سحب السلاح أو القبول بإجراءات تمس بنيته العسكرية في هذه المنطقة يشبه إطلاق النار على الذات، لأنه يفتح الباب أمام اختلال أكبر في ميزان القوة، ويضعف قدرته على الرد في مرحلة هو أصلاً يقرّ بأنها تشهد تراجعًا نسبيًا في مستوى الردع.

بين هذين الموقفين المتناقضين، تقف الدولة اللبنانية في موقع بالغ الحساسية. فهي من جهة تتعرض لضغوط خارجية متزايدة تطالبها بخطوات واضحة وملموسة، ومن جهة أخرى تدرك أن أي قرار متسرّع قد يفتح باب مواجهة داخلية خطيرة مع حزب الله، في بلد لا يحتمل صدامًا من هذا النوع. وهنا تكمن خطورة المرحلة المقبلة، إذ إن الإصرار على فرض إجراءات قسرية شمال الليطاني قد يقود إلى تصادم كبير بين الدولة والحزب، وهو سيناريو يحمل في طياته تداعيات أمنية وسياسية لا يمكن التحكم بها.

وعليه، تبدو عقدة شمال نهر الليطاني مرشحة لأن تكون العقدة الأساسية في المرحلة المقبلة. فالتصعيد الإسرائيلي قد يكون شبه حتمي على مستوى الضربات المحدودة، من دون الانزلاق إلى حرب شاملة، وما حصل بالامس من غارات
استهدفت الوديان الواقعة بين قضائي الزهراني والنبطية اي في منطقة شمال الليطاني مؤسر خطير. لكن الأخطر يبقى احتمال تفجّر صراع داخلي إذا فشلت إدارة هذا الملف بحكمة وتوازن.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الجميّل: الجيش قام بعمله في الجنوب الليطاني ولكن الامتحان الأصعب سيكون شمال الليطاني لكي ينزع السلاح الموجود هناك فهذه المهمة ستبدأ في منتصف الكانون الثاني المقبل
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإتصالات: التقرير النهائي للجيش عن جنوب الليطاني سيقدم الشهر المقبل
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: قادة حزب الله يقولون إنه لن يتم نزع السلاح من شمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يأمل وقف الاعتداءات وتصريح سلام بشأن المرحلة الثانية شمال الليطاني يتفاعل
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 14:58:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الدولة اللبنانية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

النبطية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2025-12-25
Lebanon24
07:36 | 2025-12-25
Lebanon24
07:30 | 2025-12-25
Lebanon24
07:21 | 2025-12-25
Lebanon24
07:08 | 2025-12-25
Lebanon24
07:00 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24