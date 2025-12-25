تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لضمان السلامة العامة.. المدير العام للدفاع المدني تفقد عناصره ليلة عيد الميلاد

Lebanon 24
25-12-2025 | 03:29
تفقد المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، ليلة عيد الميلاد المجيد، عناصر الدفاع المدني المنتشرين ضمن نقاط تمركز متعددة على الأراضي اللبنانية، ضمن التدابير المعتمدة لضمان سلامة المواطنين خلال هذه المناسبة المباركة.

وشملت الجولة زيارة عدد من نقاط التمركز، حيث التقى العميد خريش بالعناصر المناوبين واطّلع على جاهزيتهم والإجراءات المعتمدة للاستجابة السريعة لأي طارئ، مثنيًا على تفانيهم والتزامهم بأداء واجبهم رغم الظروف الصعبة.

وأكد خريش أن جاهزية عناصر الدفاع المدني وتضحياتهم تشكّل ركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على السلامة العامة، لا سيّما خلال فترات الأعياد، متمنيًا لهم ولعائلاتهم، ولجميع اللبنانيين، أعيادًا مجيدة تسودها الأمن والسلام.
