تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-5
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لضمان السلامة العامة.. المدير العام للدفاع المدني تفقد عناصره ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
25-12-2025
|
03:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن
عماد خريش
،
ليلة عيد الميلاد
المجيد، عناصر الدفاع المدني المنتشرين ضمن نقاط تمركز متعددة على الأراضي
اللبنانية
، ضمن التدابير المعتمدة لضمان سلامة المواطنين خلال هذه المناسبة المباركة.
وشملت الجولة زيارة عدد من نقاط التمركز، حيث التقى العميد
خريش
بالعناصر المناوبين واطّلع على جاهزيتهم والإجراءات المعتمدة للاستجابة السريعة لأي طارئ، مثنيًا على تفانيهم والتزامهم بأداء واجبهم رغم الظروف الصعبة.
وأكد خريش أن جاهزية عناصر الدفاع المدني وتضحياتهم تشكّل ركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على السلامة العامة، لا سيّما خلال فترات الأعياد، متمنيًا لهم ولعائلاتهم، ولجميع اللبنانيين، أعيادًا مجيدة تسودها الأمن والسلام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المديرية العامة للدفاع المدني: ليحمل الميلاد السلام والطمأنينة
Lebanon 24
المديرية العامة للدفاع المدني: ليحمل الميلاد السلام والطمأنينة
25/12/2025 15:00:06
25/12/2025 15:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني يستقبل رئيس اتحاد بلديات بشري
Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني يستقبل رئيس اتحاد بلديات بشري
25/12/2025 15:00:06
25/12/2025 15:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني عرض مع السفير الروسي التعاون في مجالي الإغاثة والإنقاذ
Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني عرض مع السفير الروسي التعاون في مجالي الإغاثة والإنقاذ
25/12/2025 15:00:06
25/12/2025 15:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني: مستمرّون في إعادة تأهيل المناطق المتضرّرة من الكوارث الطبيعية
Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني: مستمرّون في إعادة تأهيل المناطق المتضرّرة من الكوارث الطبيعية
25/12/2025 15:00:06
25/12/2025 15:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة عيد الميلاد
المدير العام
عيد الميلاد
عماد خريش
اللبنانية
ليلة عيد
عميد ال
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارة بين الجميجمة و مجدل سلم.. وسقوط شهيد
Lebanon 24
غارة بين الجميجمة و مجدل سلم.. وسقوط شهيد
07:40 | 2025-12-25
25/12/2025 07:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة: شهيدان وجريح في غارتين على حوش السيد علي وجناتا
Lebanon 24
الصحة: شهيدان وجريح في غارتين على حوش السيد علي وجناتا
07:36 | 2025-12-25
25/12/2025 07:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
Lebanon 24
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
07:30 | 2025-12-25
25/12/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: عيد الميلاد فرصة لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية
Lebanon 24
هاشم: عيد الميلاد فرصة لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية
07:21 | 2025-12-25
25/12/2025 07:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أمون غادرت إلى جهةٍ مجهولة ولَمْ تَعُد.. هل تعرفون مكانها؟
Lebanon 24
أمون غادرت إلى جهةٍ مجهولة ولَمْ تَعُد.. هل تعرفون مكانها؟
07:08 | 2025-12-25
25/12/2025 07:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
Lebanon 24
حزب الله استعاد "روح المقاومة".. ترميم عسكري وتنظيمي وتوزيع صلاحيات
10:01 | 2025-12-24
24/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
Lebanon 24
هل ستقبل إسرائيل اليوم ما رفضته بالأمس؟
09:01 | 2025-12-24
24/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن موعد الحرب بين إيران وإسرائيل... ماذا قالت قناة إسرائيليّة؟
08:00 | 2025-12-24
24/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
صباح اليوم... إستهداف "باص" ركاب في البقاع (فيديو)
01:23 | 2025-12-25
25/12/2025 01:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:40 | 2025-12-25
غارة بين الجميجمة و مجدل سلم.. وسقوط شهيد
07:36 | 2025-12-25
الصحة: شهيدان وجريح في غارتين على حوش السيد علي وجناتا
07:30 | 2025-12-25
دولة "مُحاصَرة".. حكومة نواف سلام أمام امتحانَي "السيادة والودائع"
07:21 | 2025-12-25
هاشم: عيد الميلاد فرصة لتعزيز القيم الروحية والأخلاقية
07:08 | 2025-12-25
أمون غادرت إلى جهةٍ مجهولة ولَمْ تَعُد.. هل تعرفون مكانها؟
07:00 | 2025-12-25
فيض الله في التاريخ وبدء الخلق الجديد
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
25/12/2025 15:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
25/12/2025 15:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
25/12/2025 15:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24