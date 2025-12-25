عبدالله: لماذا تغيب أي مقاربة للمودعين بالليرة اللبنانية؟

كتب النائب على منصة "أكس": "من ضمن الأسئلة المطروحة حول قانون الانتظام المالي الذي تناقشه الحكومة، لماذا تغيب اية مقاربة للمودعين بالليرة ؟ هم وقعوا فريسة اغراء المصارف لهم بالفوائد العالية، والتي بدورها حولتها الى دولار وراكمت أرباحا كبيرة من خلال تعاملها مع المصرف المركزي! نطلب التصويب والتصحيح".

