عبدالله: لماذا تغيب أي مقاربة للمودعين بالليرة اللبنانية؟

Lebanon 24
25-12-2025 | 03:48
 كتب النائب بلال عبد الله على منصة "أكس": "من ضمن الأسئلة المطروحة حول قانون الانتظام المالي الذي تناقشه الحكومة، لماذا تغيب اية مقاربة للمودعين بالليرة اللبنانية؟ هم وقعوا فريسة اغراء المصارف لهم بالفوائد العالية، والتي بدورها حولتها الى دولار وراكمت أرباحا كبيرة من خلال تعاملها مع المصرف المركزي! نطلب التصويب والتصحيح".
